BYD vira fenômeno de vendas também no segmento de SUVs – veja dados

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A BYD, conhecida por popularizar carros elétricos de entrada, agora conquista o segmento de alto poder aquisitivo no Brasil. Com a linha Song, a montadora chinesa domina o setor de SUVs médios, superando rivais e registrando milhares de emplacamentos. Esse sucesso demonstra a aceitação da transição energética por parte dos consumidores mais abastados.

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A fabricante BYD, que teve papel relevante na popularização dos carros elétricos no Brasil, tem deixado para trás a imagem de uma montadora de modelos de entrada, demonstrando avanço consolidado entre o público de maior poder aquisitivo.

A empresa tem dominado o setor de SUVs médios com a linha Song, alcançando números expressivos de vendas e superando as principais rivais na categoria. Somente no mês de julho, registrou 6.834 unidades emplacadas e, no acumulado do ano, 38.356 veículos já foram comercializados.

Para a empresa chinesa, esse crescimento é estratégico, uma vez que os SUVs representam uma fatia importante do consumo nacional — respondendo por cerca de 55% do mercado automotivo brasileiro no primeiro semestre de 2026, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O desempenho robusto da marca indica também uma disposição cada vez maior dos brasileiros em aderir à frota elétrica e híbrida, comprovando que a transição energética foi aceita também entre o estrato de maior capacidade financeira da sociedade.