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Tecnologia

BYD vira fenômeno de vendas também no segmento de SUVs – veja dados

Com linha Song no topo dos SUVs médios, montadora avança sobre o público de maior renda e consolida transição híbrida no país

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 10h30 | Atualizado em 4 ago 2026, 11h05
SUV BYD Song Plus cinza escuro, com faróis acesos, estacionado em rua asfaltada. Ao fundo, palmeiras e um prédio de tijolos marrons com janelas arqueadas, sob céu claro
BYD Song Plus (.//Divulgação)
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A fabricante BYD, que teve papel relevante na popularização dos carros elétricos no Brasil, tem deixado para trás a imagem de uma montadora de modelos de entrada, demonstrando avanço consolidado entre o público de maior poder aquisitivo.

A empresa tem dominado o setor de SUVs médios com a linha Song, alcançando números expressivos de vendas e superando as principais rivais na categoria. Somente no mês de julho, registrou 6.834 unidades emplacadas e, no acumulado do ano, 38.356 veículos já foram comercializados.

Para a empresa chinesa, esse crescimento é estratégico, uma vez que os SUVs representam uma fatia importante do consumo nacional — respondendo por cerca de 55% do mercado automotivo brasileiro no primeiro semestre de 2026, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

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O desempenho robusto da marca indica também uma disposição cada vez maior dos brasileiros em aderir à frota elétrica e híbrida, comprovando que a transição energética foi aceita também entre o estrato de maior capacidade financeira da sociedade.

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