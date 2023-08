BYD passa de 5 milhões de veículos eletrificados produzidos e bate a Tesla

A chinesa BYD anunciou nesta quarta-feira, 9, que bateu a marca de 5 milhões de veículos eletrificados, ou de energia limpa, produzidos. De acordo com a empresa, o montante inclui os elétricos e os híbridos plug-in, cuja bateria pode ser recarregada diretamente pela tomada. Somados, fazem da montadora chinesa a maior da categoria, superando a Tesla.

A disputa com a Tesla envolve mercados e produtos diferentes. A companhia de Elon Musk produz apenas carros totalmente elétricos e, na comparação apenas entre esse segmento, ainda sai na frente. Seu foco é nos Estados Unidos, mas vem ganhando mercado na China. Já a BYD concentrou o foco inicialmente no próprio país, onde roda a maior parte da frota produzida pela companhia. Do total, apenas 92 mil foram comercializados em 54 países, principalmente Brasil e Taiwan.

O Brasil é um mercado estratégico para a empresa. “Em cinco anos, a BYD espera estar entre as três, quatro maiores em termos de produção e comercialização de veículos”, afirma o consultor da empresa, Alexandre Baldy. Nos próximos anos, vai inaugurar três fábricas no país, e a meta é lançar o primeiro veículo produzido aqui no último trimestre de 2024. E, eventualmente, fabricar 22 mil unidades por mês.

A estratégia de expansão por aqui começou com a introdução de dois modelos de alto padrão, o sedã Han e o SUV de sete lugares Tan. Em seguida, veio o SUVs Song Plus, híbrido, e o Yuan Plus, totalmente elétrico. O mais recente do portfólio a ser comercializado no país é o Dolphin, que hoje é o hatch elétrico de entrada. No final de julho, a empresa apresentou ainda o esportivo elétrico Seal no Festival Interlagos. Segundo Baldy, há planos para colocar no mercado um modelo ainda mais barato, com o objetivo de popularizar os elétricos no país. Para 2024, o lançamento da primeira picape da montadora será feito simultaneamente na China e no Brasil.