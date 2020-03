Brasileiros são os primeiros a testar a função ‘stories’ do Twitter

O Twitter anunciou nesta terça-feira (4) uma nova ferramenta que permite publicar mensagens, fotos, gifs e vídeos que somem em um prazo de 24 horas. Com o nome de “Fleets”, o recurso é similar ao que outras redes sociais implementaram nos últimos anos com o nome de “stories”, inspirado na funcionalidade principal do esquecido Snapchat.

“Esperamos que aquelas pessoas que não costumam ficar confortáveis em tuitar usem Fleets para falar das reflexões que vêm à sua cabeça”, afirmou Mo Al Adham diretor de produto do Twitter, em uma publicação.