Brasileiro assina músicas de curta animado que celebra 35 anos de Sonic

Como parte das celebrações pelos 35 anos de história do herói Sonic, a produtora SEGA lançou o curta-metragem animado Memories and Beyond, que relembra momentos marcantes em diversos games clássicos.

A história mostra o mascote da SEGA e seus amigos enfrentando mais uma vez o vilão Dr. Robotnik que apresenta uma nova versão de Metal Sonic, uma cópia robô e malvada do herói que consegue roubar a força vital e memórias de Sonic.

A situação faz a turma relembrar as situações em que cada um conheceu o ouriço azul, o que remete a títulos importantes da trajetória da franquia, como Sonic 2, Sonic CD e Sonic Adventure 2.

Além de algumas surpresas importantes para a mitologia da série, a animação também traz músicas assinadas pelo compositor brasileiro Antonio Teoli, que já trabalhou em outras obras relacionadas ao personagem assim como títulos de Dragon Ball, o game indie brasileiro Dolmen e também colaborações com a banda brasileira Angra e o vocalista Bruce Dickinson.

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A animação pode ser vista de graça no YouTube e conta com legendas em português do Brasil. A história foi criada pelo diretor da série, Takashi Izuka, em parceria com o roteirista Ian Flynn, conhecido e celebrado das histórias em quadrinhos de Sonic.

Por sua vez, a produção ficou por conta GXS Productions, que já trabalhou com a SEGA na divulgação de outros títulos da empresa, como Sonic Racing: CrossWorlds e Shinobi: The Art of Vengeance.