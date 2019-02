Brasil tem o PlayStation 4 mais caro do mundo

1. Andrew House, presidente e diretor-executivo da Sony Computer Entertainment, anuncia novo PlayStation 4 nos EUA zoom_out_map 1 /13 Andrew House, presidente e diretor-executivo da Sony Computer Entertainment, anuncia novo PlayStation 4 nos EUA (Brendan McDermid/Reuters/VEJA/VEJA) Andrew House, presidente e diretor-executivo da Sony Computer Entertainment, anuncia novo PlayStation 4 nos EUA

A Sony divulgou nesta quinta-feira o preço oficial do PlayStation 4, seu novo console, no Brasil. Por aqui, o produto custará 4.000 reais – cerca de 1.800 dólares -, o que o caracteriza como o mais caro do mundo até o momento. O valor, que leva em conta os impostos de importação e a margem de lucro dos revendedores, é quatro vezes e meia maior do os 399 dólares cobrados pelo eletrônico nos Estados Unidos.

Apesar de a companhia ainda não ter divulgado os valores para todos os mercados nos quais está presente, já é possível ter uma noção do quanto os consumidores deverão desembolsar na América Latina e Europa. Na Argentina, por exemplo, o console será lançado pelo equivalente a 1.112 dólares. Já a Alemanha tem o terceiro preço mais alto, 818,35 dólares, seguida pela Grã-Bretanha, onde o PlayStation 4 poderá ser adquirido por 562,52 dólares.

O valor do aparelho no Brasil é muito superior à meta estipulada em junho por Jack Tretton, CEO da Sony Computer Entertainment of America. Em entrevista ao site de VEJA, o executivo afirmou que o objetivo da companhia era trazer o novo produto a um preço próximo ao que será praticado nos Estados Unidos. “Nossa meta é oferecer o PlayStation 4 no Brasil pelo equivalente a 399 dólares”, disse. Na ocasião, ele chegou a afirmar que essa seria uma tarefa difícil, devido à alta carga tributária brasileira.

A previsão da Sony é que os jogos cheguem ao país por 179 reais. Atualmente, os lançamentos para PS3 e Xbox 360, da Microsoft, podem ser encontrados por uma média de 200 reais.

O PlayStation 4 chega aos Estados Unidos no próximo dia 15 de novembro, mas ainda não há detalhes específicos sobre sua configuração. Até o momento, os dados divulgados pela Sony apontam para uma máquina com processador de oito núcleos com arquitetura de 64-bit e 8 GB de memória RAM. Ele ainda conta com um disco rígido de 500 GB, player de Blu-ray – mais avançado do que o presente no PlayStation 3 -, três entradas USB 3.0 e Wi-Fi.

Os fãs brasileiros serão obrigados a esperar duas semanas para adquirir o aparelho, que só chega por aqui no dia 29 de novembro.

Call of Duty: Ghosts

Uma das franquias mais aclamadas do mercado, Call of Duty chega à nova geração com uma história envolvente e com elementos que devem tornar a experiência multiplayer ainda mais realista. Quem assina o roteiro do game é Stephen Gaghan, roteirista do filme Syriana.

Ainda que a Activision evite comentar o sucesso do coadjuvante Riley, fiel companheiro canino do jogador, o cachorro é um dos pontos fortes do título e sua repercussão na internet é indiscutível. A trama do game acontece em torno de um evento que acaba com o status de superpotência dos Estados Unidos.

O lançamento de Call of Duty: Ghosts aconteceu em 5 de novembro.

Battlefield 4

Battlefield 4 é a continuação de uma das mais consagradas séries de tiro em primeira pessoa do mercado. Nesta edição, o caos se instaura após um conflito entre Estados Unidos e China. O clima pesado entre as duas potências ganha ainda mais força quando a Rússia entra na guerra. O jogo permitirá batalhas no céu, terra ou mar e terá como protagonista Recker, um soldado que pertence ao grupo de operações especiais americano Tombstone.

As missões acontecem em diferentes localidades. A primeira delas, por exemplo, tem como cenário uma instalação russa no Azerbaijão. Dando continuidade à tradição, o jogo tem como destaque o modo multiplayer. Além de importantes evoluções gráficas, o título possui mapas maiores.

O lançamento de Battlefield 4 aconteceu em 29 de outubro. O game chegou às lojas também nas versões para PC, Xbox 360 e PlayStation 3.

Killzone: Shadow Fall

Exclusivo para PlayStation 4, Killzone: Shadow Fall promete ser um dos carros-chefe na nova plataforma da Sony. O jogo acontece em um mundo fictício chamado Vekta, onde duas facções, os Helghast e os Vektans, disputam o domínio do planeta. O objetivo do título é, portanto, reestabelecer a paz entre os diferentes povos.

O game explora a capacidade gráfica do novo videogame da Sony e surpreende pelo seu realismo. Killzone: Shadow Fall também é um dos primeiros títulos para PS4 a usar o painel sensível ao toque do novo DualShock, o joystick do console.

O lançamento de Shadow Fall aconteceu em novembro.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Metal Gear Solid, uma das franquias mais tradicionais do mercado, ganhará uma nova roupagem no PlayStation 4. Em The Phantom Pain, o popular herói Solid Snake voltará no papel de protagonista. O ator Kiefer Sutherland, o Jack Bauer da série 24 Horas, dublará o personagem principal, cujas missões seguirão o ritmo de um seriado de TV.

Os temas centrais serão raça e vingança e a história do jogo será baseada em uma guerra. O título promete uma trama profunda, cheia de questionamentos, característica da franquia.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain será lançado neste mês no Japão e também chegará às lojas nas versões para Xbox 360 e PlayStation 3.

inFamous: Second Son

Com lançamento previsto para março de 2014, inFamous: Second Son é mais um título exclusivo para PlayStation 4. O game acontece sete anos após os eventos de inFamous 2 e segue a história de Deslin Rowe, um jovem de 24 anos considerado pelo governo um bioterrorista.

Rowe é um rebelde e vive sendo monitorado. O objetivo do jogo é, portanto, fugir de todas essas câmeras de segurança e, consequentemente, do Departamento de Proteção Unificada, o DUP. Os produtores prometem uma experiência única.

O jogo chega às lojas exclusivamente para PlayStation 4 neste mês nos Estados Unidos.

Watch Dogs

Com temática contemporânea, Watch Dogs coloca o jogador no papel de um hacker capaz de utilizar tecnologia de ponta como arma para dominar Chicago. O game conta a história de Aiden Pierce, um geek que usa um smartphone para quebrar o código de segurança da central de operações da cidade e, dessa forma, controlar todas as câmeras espalhadas pela região.

A partir do acesso às informações pessoais dos habitantes, o hacker bloqueia telefones, desliga semáforos e realiza escutas ilegais. Watch Dogs será adaptado para os cinemas.

O game será lançado neste ano.

Killzone: Shadow Fall

Desenvolvido pelo estúdio Guerilla Games, Killzone: Shadow Fall é o quarto game da franquia de tiro em primeira pessoa para a plataforma PlayStation.

DriveClub

Jogo de corrida ultrarrealista que promete levar para o PlayStation 4 todos os detalhes do universo do automobilismo. DriveClub está sendo desenvolvido pelo Evolution Studios.

Infamous: Second Son

Novo jogo da série Infamous, nascida no PlayStation 3, Second Son é um dos títulos exclusivos para a nova plataforma da Sony. O game futurista da Sucker Punch trata de um tema bem atual: privacidade.

The Witness

Puzzle poético desenvolvido por Jonathan Blow, criador de Braid, um dos mais importantes jogos independentes da atualidade.

Knack

Puzzle de ação e aventura desenvolvido pelo Japan Studios. Segundo Mark Cerny, responsável pela arquitetura do PlayStation 4, Knack é uma mistura de Crash Bandicoot, Katamari Damacy e God of War.

Deep Down

Título da Capcom para PlayStation 4. O jogo de fantasia é o primeiro desenvolvido a partir da engine Panta Rhei e promete gráficos ultrarrealistas.

Watch Dogs

Jogo da Ubisoft anunciado na E3 2012. O game, que também será lançado para PlayStation 3, tem como temática a invasão hacker. Seu enredo é baseado em crimes digitais e explora a fragilidade dos sistemas informatizados.

Diablo III

Uma das franquias mais famosas dos PCs desembarca na plataforma PlayStation 4. Segundo a Blizzard, a versão para console do game também será lançada para PlayStation 3.

Destiny

Jogo de tiro em primeira pessoa da Bungie, criadora da série Halo. O título também será lançado para PlayStation 3 e Xbox 360.

Final Fantasy: Agni’s Philosophy

A Square Enix não deu detalhes sobre o jogo e adiantou que todas as informações serão divulgadas para o público durante a E3, que acontece em junho, em Los Angeles.