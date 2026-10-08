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Brasil Game Show revive rivalidade Nintendo x SEGA em edição nostálgica

Evento acontece de 9 a 12 de outubro e terá também testes de novos Final Fantasy, Call of Duty e dublador clássico do Super Mario

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 16h00 | Atualizado em 8 out 2026, 16h44
Pessoas em um evento de games, com o estande da SEGA em destaque. O logo azul da SEGA aparece no alto, e uma estrutura azul e amarela remete aos anéis do Sonic. O local está lotado, com visitantes de diversas idades circulando e interagindo com as atrações. O ambiente é iluminado, com estruturas metálicas visíveis no teto.
Produtora japonesa SEGA traz estande com produtores de jogos e seis títulos ainda não lançados para a BGS 2026 (Claudio Prandoni/Arquivo pessoal)
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Brasil Game Show revive rivalidade Nintendo x SEGA em edição nostálgica Priorize VEJA no Google

Nesta semana acontece mais uma edição da Brasil Game Show, uma das principais feiras de games do país, e neste ano o evento investe forte em nostalgia dos anos 90.

A BGS acontece de 9 a 12 de outubro no Distrito Anhembi, em São Paulo, esta é a 15ª edição do evento, a 13ª em São Paulo – em 2010 e 2011 aconteceu no Rio de Janeiro, onde teve também duas edições menores ainda com o nome Rio Game Show.

A rivalidade Nintendo X SEGA se destaca pelos enormes estandes e catálogos de atrações, enquanto a Square Enix também traz sua dose retrô com uma demonstração jogável de Final Fantasy VII Revelation, capítulo final da trilogia que recria um clássico RPG dos anos 90.

Uma das publishers com maior presença no evento é a SEGA, que traz seis jogos ainda não lançados para o público brasileiro testar: Alien: Isolation 2, Crazy Taxi: World Tour, Persona 4 Revival, Sonic Pico Park, Stranger Than Heaven e Total War: Warhammer 40,000. Produtores dos novos jogos de Alien e Crazy Taxi virão ao evento, incluindo o japonês Kenji Kanno, criador da série Crazy Taxi no início dos anos 2000.

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A Nintendo traz um espaço repleto de títulos disponíveis para Nintendo Switch 2, incluindo o ainda não lançado Call of Duty: Modern Warfare 4, que marca o retorno da franquia de tiro a um console da Nintendo após mais de uma década. A Nintendo também traz ao evento Charles Martinet, ator e embaixador do Super Mario que durante mais de 25 anos foi a voz oficial do mascote bigodudo nos videogames.

Por fim, a produtora Square Enix traz uma demo de FFVII Revelation, aguardado episódio final da trilogia que sai em abril de 2027. O game aposta em um mundo enorme para explorar livremente, em um alto nível de personalização das habilidades e na resolução completa de todos os mistérios envolvendo o duelo entre os rivais Cloud e Sephiroth.

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Além dos destaques, o evento preserva atrações tradicionais como uma área dedicada a jogos independentes, apresentações musicais, lojas de acessórios e itens diversos e competições de cosplay.

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