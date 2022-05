Brasil é líder na lista de startups unicórnios na América Latina

No Brasil, empresas como Quinto Andar, Daki e Merama lideram a lista de geração de novos e grandes negócios. Conquistando receitas bilionárias no mercado antes de entrarem na bolsa de valores, essas organizações tecnológicas recebem o nome de companhias “unicórnio”. Segundo relatório elaborado pela plataforma brasileira Sling Hub, a América Latina tem mais de 40 unicórnios, sendo que o Brasil lidera a região em quantidade de empresas do tipo.

A força das empresas unicórnio é tamanha que, na avaliação da consultoria Olivia, um novo movimento está surgindo: o “decacórnio”, expressão que definirá empresas de capital privado avaliadas em 10 bilhões de dólares. Com mais de 48 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, companhias como Mercado Livre e Nubank integram esse grupo. Esse fenômeno já vem mudando o perfil de transações de fusões e aquisições, uma vez que essas organizações têm impulsionado o setor.

Com o objetivo de analisar o crescimento do setor e os desafios das empresas que passaram por operações de fusões e aquisições, em outubro de 2021, a Olivia fez uma pesquisa com 74 executivos de companhias localizadas em oito Estados brasileiros. De acordo com o levantamento, 35% dos profissionais responderam que haviam participado de processos de fusões e aquisições nos últimos três anos. Desse total, 24% o fizeram nos últimos 12 meses.

O cenário parece bastante otimista do ponto de vista financeiro, à medida que se observa o crescimento de startups com grande potencial por todo o Brasil. Com isso, espera-se que o ramo de fusões e aquisições se torne ainda mais dinâmico, movimentando bilhões de reais e mudando a economia brasileira e da América Latina.