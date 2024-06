Boeing lança cápsula espacial Starliner em primeiro voo espacial tripulado

Após muitos adiamentos, a cápsula Starliner, da Boeing, foi lançada da Flórida nesta quarta-feira, 5, em um primeiro voo de teste tripulado. Se bem sucedido, o lançamento será um marco nas ambições da gigante aeroespacial de intensificar sua competição com a SpaceX, de Elon Musk.

Com dois tripulantes a bordo, o CST-100 Starliner decolou da base de Cabo Canaveral, ligado a um foguete Atlas V fornecido e pilotado pela Boeing-Lockheed Martin. A viagem dos astronautas americanos Butch Wilmore e Suni Williams está prevista para durar 25 horas, com chegada na quinta-feira a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em ingles). Eles passarão pouco mais de uma semana no laboratório orbital antes de voltarem ao veículo para um pouso remoto no deserto, no oeste dos EUA, em 14 de junho.

Por que só agora?

Anos atrasados ​​​​por causa de falhas na espaçonave, a estreia da tripulação do Starliner ocorre em um momento em que a empresa luta com questões de segurança. Prejudicado por um software ruim, o voo de teste sem tripulação, em 2019, teve que ser repetido antes que a NASA permitisse que seus astronautas se preparassem. A reforma de 2022 foi muito melhor, mas mais tarde a fita inflamável teve que ser removida da cápsula e surgiram problemas de paraquedas.

Wilmore e Williams – capitães aposentados da Marinha e ex-residentes da estação espacial – enfatizaram repetidamente, antes do lançamento, que tinham total confiança na capacidade da Boeing de acertar neste voo de teste.

O lançamento de quarta-feira foi a terceira tentativa com astronautas desde o início de maio, após dois problemas relacionados ao foguete, sendo o mais recentemente no fim de semana passado. “Eu sei que foi um longo caminho para chegar aqui”, disse Steve Stich, gerente do programa de tripulação comercial da NASA, antes do atraso do fim de semana.

Um pequeno vazamento de hélio no sistema de propulsão da espaçonave também causou atrasos, mas os gerentes decidiram que o vazamento era administrável e não um problema de segurança.

Desde quando isso é planejado?

A Boeing foi contratada ao lado da SpaceX de Elon Musk há uma década para transportar astronautas da NASA para a estação espacial. A agência queria duas empresas norte-americanas concorrentes para o trabalho, pagando 4,2 milhões de dólares à Boeing e pouco mais de metade disso à SpaceX, que remodelou a cápsula que usava para entregar os fornecimentos da estação.

A SpaceX lançou astronautas em órbita em 2020, tornando-se a primeira empresa privada a alcançar o que apenas três países – Rússia, EUA e China – tinham dominado. Desde lá, já foram levadas nove tripulações da NASA para a ISS e três grupos privados.

Tensão e expectativa

A decolagem da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral foi a centésima de um Atlas V para a fabricante de foguetes United Launch Alliance. Foi a primeira viagem de astronautas em um foguete Atlas desde a era Mercúrio de John Glenn, há mais de 60 anos; o veículo geralmente lança satélites e outras espaçonaves.

Apesar do desempenho perfeito do Atlas V, a presença humana aumentou a tensão entre os dezenas de funcionários da NASA e da Boeing reunidos em Cabo Canaveral e no Controle da Missão, em Houston.

O Starliner da Boeing e o Dragon da SpaceX foram projetados para serem totalmente autônomos e reutilizáveis. Wilmore e Williams ocasionalmente assumirão o controle manual do Starliner a caminho da estação espacial, para verificar seus sistemas. “Quando você tem uma nova espaçonave, precisa aprender tudo sobre ela e este tem sido um ótimo exercício”, disse Fincke aos repórteres no final da semana passada.

Se a missão correr bem, a NASA alternará entre a SpaceX e a Boeing para voos de táxi, a partir do próximo ano. O piloto reserva para este voo de teste, Mike Fincke, se preparará para a próxima viagem do Starliner.