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Tecnologia

Bill Skarsgård estará em novo jogo de ação e espionagem de Hideo Kojima

O ator junta-se a um elenco que já conta com Don Lee, Minami Hamabe e Charlee Fraser

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 12h04 | Atualizado em 17 set 2026, 12h14
ALTA TENSÃO - Bill Skarsgård: roubo fácil se revela armadilha em filme com Anthony Hopkins como algoz
O ator Bill Skarsgård // (Diamond Films/.)
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Bill Skarsgård estará em novo jogo de ação e espionagem de Hideo Kojima Priorizar nos meus resultados Google

Bill Skarsgård, conhecido por seus papéis como Pennywise na franquia de filmes It e o Conde Orlok em Nosferatu, foi escalado como protagonista do próximo jogo de ação e espionagem de Hideo Kojima, Physint, a ser publicado pela Xbox. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 17, ao final da apresentação da Xbox na Tokyo Game Show 2026.

Kojima confirmou a escalação em um comunicado, afirmando que ambos são “fãs de longa data do trabalho um do outro” e que as provas de figurino, escaneamentos e testes de câmera realizados no início do ano lhe deram “enorme confiança na direção do projeto”. Skarsgård junta-se a um elenco que já conta com Don Lee, Minami Hamabe e Charlee Fraser. Kojima indicou que a seleção de elenco ainda está em andamento, com a equipe continuando a fazer “progressos na escalação, escaneamentos de talentos e colaborações com criadores externos”.

A atualização marca as primeiras notícias substanciais sobre Physint desde uma mudança significativa na publicação ocorrida no início do mês. Em 9 de setembro, Kojima revelou no X que a PlayStation Studios o havia notificado, em meados de junho, sobre o cancelamento do projeto. A Kojima Productions passou cerca de três meses buscando um novo parceiro antes de fechar acordo com a Xbox. A CEO da Xbox, Asha Sharma, anunciou a nova parceria um minuto após o comunicado da Sony — que afirmava que sua “relação permanece forte” —, descrevendo o momento como “um grande marco para a Xbox” e seu primeiro grande acordo de publicação desde que assumiu o cargo.

Pôster de jogo com dois homens em close-up. À direita, um homem de cabelos castanhos e olhos verdes, vestindo gola alta escura, olha para cima. À esquerda, outro homem de cabelos escuros, em perfil, olha para a direita. O título PHYSINT está verticalmente entre eles, com A HIDEO KOJIMA GAME ao lado. Logos Xbox e Kojima Productions na parte inferior
Cartaz de ‘Physint’, novo jogo de Hideo Kojima, que será lançado com a XBox (Hideo Kojima/Divulgação)
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A parceria vai além do jogo em si. Segundo uma publicação no Xbox Wire, a colaboração incluirá projetos de cinema e televisão desenvolvidos em conjunto pela Xbox e pela Kojima Productions.

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Physint foi revelado originalmente em uma edição do “State of Play” da PlayStation, em janeiro de 2024, com o chefe da PlayStation Studios, Hermen Hulst, aparecendo ao lado de Kojima nos estúdios da Columbia Pictures. Na época, Kojima descreveu o projeto como sendo, simultaneamente, “um jogo interativo” e “um filme”, ​​prometendo tecnologia de ponta e talentos provenientes tanto do cinema quanto dos videogames. Kojima estimou anteriormente que o jogo ainda poderia levar de “5 a 6 anos” para ser lançado, e detalhes sobre sua história e jogabilidade permanecem escassos.

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