É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Tecnologia

Big techs assinam carta pedindo resposta global contra ameaças digitais envolvendo IA

Mais de 100 organizações ao redor do mundo, incluindo a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Anthropic, sua concorrente, assinaram a missiva

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 14h34 | Atualizado em 27 ago 2026, 16h35
.
 (./Getty Images)
Continua após publicidade
Big techs assinam carta pedindo resposta global contra ameaças digitais envolvendo IA Priorizar nos meus resultados Google

Mais de 100 organizações ao redor do mundo, incluindo a OpenAI — criadora do ChatGPT — e a Anthropic, sua concorrente, assinaram uma carta aberta — mais uma — defendendo um esforço global para “fortalecer as defesas cibernéticas” contra ameaças à segurança cibernética impulsionadas pela IA.

Os autores propõem uma mobilização coletiva entre governos, empresas de tecnologia e setores de infraestrutura crítica para modernizar sistemas obsoletos e corrigir vulnerabilidades históricas. A estratégia central foca em capacitar os defensores com ferramentas de IA, permitindo que respondam de forma mais rápida, barata e eficiente a ataques sofisticados.

Recomenda-se que as organizações priorizem a segurança cibernética em seus níveis de liderança, investindo em controles de acesso rigorosos e no compartilhamento global de inteligência. Por fim, o manifesto convoca a comunidade internacional a agir em um curto espaço de tempo para transformar o progresso tecnológico em uma proteção duradoura para serviços essenciais.

Siga

“Temos uma janela de tempo limitada para fortalecer as defesas cibernéticas”, diz a carta. “Nos próximos meses, os ataques cibernéticos viabilizados por IA se tornarão muito mais disseminados e sofisticados, à medida que os modelos ao redor do mundo se tornam cada vez mais capazes. ”

Continua após a publicidade

A carta pede ainda que líderes das indústrias e governos coloquem todos os seus esforços na defesa cibernética. “Coloque a IA nas mãos dos defensores, começando com os times protegendo serviços essenciais”, clamaram. “Resolvam as fraquezas mais perigosas, verifiquem as resoluções e compartilhem o que funciona para que outros consigam utilizá-lo. Juntos, podemos transformar os avanços da IA de hoje em dia em melhoras duradouras na segurança que beneficiam a todos”.

Nos últimos meses, empresas de tecnologia como Anthropic, Meta, OpenAI e Moonshot AI divulgaram comunicados em que explicam como alguns de seus modelos de IA teriam escapado de testes dentro de “sandboxes” — espaço fechado para treinamento de agentes — e invadido sistemas reais na internet. A primeira empresa a admitir o caso foi a OpenAI, com o caso de invasão à Hugging Face que chacoalhou o mundo de tecnologia. Pouco tempo depois, a empresa divulgou um relatório mais detalhado em que explica como não só os agentes invadiram sistemas na internet, como também criaram um “quadro de avisos” para interagirem uns com os outros, e chegaram até a invadir o próprio sistema da empresa.

Continua após a publicidade

(Com AFP)

Publicidade
TAGS:
Big Techs
Inteligencia Artificial
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).