Banida em 2019, empresa de brinquedos sexuais retorna a feira tech nos EUA

Um ano depois de ser expulsa da tradicional feira de tecnologia CES, realizada anualmente em Las Vegas (EUA), a fabricante Lora DiCarlo está de volta com um estande, divulgando dois novos brinquedos sexuais. Onda e Baci são as novidades robóticas da empresa, e sucedem o polêmico Osé, banido em 2019 do mesmo evento.

Na edição anterior, a CES concedeu, de início, seu principal prêmio de inovação à Lora DiCarlo. Entre os atributos premiados do vibrador inovador está o fato de ele ser o primeiro aparelho autônomo do tipo. Seu uso não requer o movimento das mãos, é capaz de imitar todas as sensações da boca humana, da língua e dos dedos. O produto até se ajusta à fisiologia corporal única de cada uma das clientes, para atingir todos os pontos precisos.

No entanto, pouco depois, a organizadora da CES retirou a condecoração do Osé com a justificativa de se tratava de um produto “imoral, obsceno, indecente e profano” e proibiu até mesmo sua exposição durante a feira. Contudo, em maio de 2019, a operadora da feira, a Consumer Technology Association, voltou atrás e disse que revisou suas políticas internas para lidar com tecnologias de uso íntimo. Em declaração oficial, afirmou então que “não lidou com o prêmio corretamente”.

Além de seus novos massageadores, Lora DiCarlo também anuncia números de vendas em torno do Osé. O consolo ficou disponível para pré-encomenda no final de novembro de 2019 e a empresa diz que faturou mais de 3 milhões de dólares em vendas antes do final do ano passado, com cerca de 10 mil unidades comercializadas.

O Onda e o Baci estão planejados para serem lançados em março. São versões que separam as funções do Osé, basicamente dividindo o produto em dois: o Onda, um “massageador do ponto G”, e o Baci, um “estimulador do clitóris”.