As profissões, músicas e emojis favoritos dos usuários de app de namoro

Em 2019, o Happn — aplicativo de namoro com mais de 75 milhões de usuários no mundo e que, por meio da geolocalização, permite que o indivíduo encontre no app pessoas que cruzaram seu caminho durante o dia — teve um aumento de 59% no número de usuários brasileiros. Agora, a quantidade dos que possuem o aplicativo no Brasil ultrapassa os 10 milhões.

Com o fim do ano, a empresa responsável pelo Happn divulgou um relatório sobre seu uso no país. No levantamento, consta, por exemplo, que usuários entre 25 e 34 anos foram a maioria em 2019, somando 43% do total.

O relatório também apontou outras curiosidades. Por exemplo, os emojis mais usados nas conversas no app foram os relacionados aos símbolos de coração, de “piscadinha” e a mão fazendo o sinal de paz e amor.

Algumas das músicas mais compartilhadas entre indivíduos em conversas foram I Will Always Love You, de Whitney Houston, Call Me Maybe, de Carly Rae Jepsen, e Treasure, de Bruno Mars. Além disso, as profissões que mais atraíram outras pessoas foram: empresário, advogado, professor, estudante, engenheiro e analista de sistemas.

Por último, os locais em que mais usuários deram “like” uns nos outros foram nas capitais paulista, mineira e fluminense. Em São Paulo, os flertes ocorreram mais no Mirante 9 de Julho, na avenida Paulista, no Parque do Ibirapuera e no Beco do Batman. No Rio, nos Arcos da Lapa, na Lagoa Rodrigo de Freitas e na praia de Ipanema. Em Belo Horizonte, na Praça Savassi, na Praça da Liberdade e no Lago da Pampulha.