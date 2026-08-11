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Tecnologia

As principais mudanças anunciadas pelo YouTube para monetização de vídeos

Plataforma aumenta métricas de desempenho para novos criadores a partir de fevereiro de 2027

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 16h22
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YouTube (LightRocket/Getty Images)
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O YouTube anunciou novas regras de monetização dos vídeos publicados na plataforma. Novos criadores de conteúdo terão métricas mais exigentes para entrarem no Programa de Parcerias do YouTube, que remunera os seus criadores de conteúdo.

Novos criadores

A partir de 1º de fevereiro de 2027, novos criadores precisarão acumular oito mil horas de exibição qualificada dos seus vídeos nos últimos 12 meses ou 20 milhões de visualizações de Shorts (vídeos curtos em formato vertical) qualificadas nos últimos 90 dias. 

A exigência atual é de mil inscritos e quatro mil horas de exibição no último ano ou mil inscritos e dez milhões de visualizações de Shorts nos últimos 90 dias.

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Criadores já fazem parte do Programa de Parcerias do Youtube não serão impactados por essa mudança.

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A nova métrica dificulta a monetização de criadores que acabaram de entrar na plataforma e precisarão de mais audiência e volume elevado de visualizações no mesmo período exigido anteriormente.

Shorts

A monetização específica dos Shorts também sofrerá mudanças e impactará quem já faz parte do Programa de Parcerias do YouTube. 

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A partir de 1º de fevereiro de 2027, criadores com dez milhões de visualizações qualificadas dos Shorts a cada período de 90 dias estarão elegíveis para fazer anúncios e continuar recebendo pelo Shorts Creators Pool. 

Caso o criador fique abaixo desta métrica, continuará recebendo pelo Programa de Parcerias com vídeos longos. A remuneração do Shorts será retomada quando o canal retomar as dez milhões de visualizações nos últimos 90 dias.

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