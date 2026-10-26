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Tecnologia

As primeiras reclamações sobre o iPhone Duo e sua tela dobrável

Apesar de angariar elogios, smartphone traz problemas no sistema, tela e no preço

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 19h58 | Atualizado em 26 out 2026, 20h24
Duas mãos seguram um smartphone dobrável aberto, exibindo uma tela dividida. Na esquerda, uma mulher asiática com cabelo escuro espiando por trás de um objeto listrado. Na direita, a tela inicial do iOS com widgets de clima e mapa, e vários ícones de aplicativos
iPhone Duo é o primeiro telefone dobrável da história da empresa (Apple/Divulgação)
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As primeiras reclamações sobre o iPhone Duo e sua tela dobrável Priorize VEJA no Google

Lançado oficialmente na última sexta-feira, 23, o iPhone Duo é a maior aposta da Apple para o ano de 2026, além do início de uma competição entre a gigante americana e as outras empresas que dominam o mercado de smartphones dobráveis, como a Samsung e as chinesas Xiaomi e Huawei. Já disponível nas principais lojas pelo mundo, o iPhone Duo chega ao mercado repleto de novidades tecnológicas, mas conseguiu angariar, na mesma medida, grandes dúvidas na imprensa especializada.

A principal característica do iPhone Duo é sua tela dobrável, primeira na história da Apple. Apesar disso, ele também conta com outras tecnologias, como o novo chip A20, câmeras com configurações cada vez mais poderosas e forte interação com a inteligência artificial, caracterizada pelo Apple Intelligence e pela Siri “evoluída”, a Siri AI. Outros fatores incluem o formato do smartphone, que se assemelha a um passaporte (de forma similar ao Galaxy Z Fold 8).

Vinco e tela dobrável

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O vinco no centro da tela do iPhone Duo é pouco perceptível em comparação com o de outros celulares dobráveis, mas não desaparece completamente. A revista Wired elogiou o acabamento de nanotextura, que dispersa a luz e reduz os reflexos na região da dobra. Já o Tom’s Guide destacou que a tecnologia melhora a aparência da tela, embora a marca ainda possa ser percebida dependendo do ângulo de visão e da iluminação.

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Testes de resistência, porém, levantaram dúvidas sobre a durabilidade desse acabamento. Segundo o Android Authority, um experimento com 10. 500 ciclos de abertura e fechamento mostrou que o vinco ficou mais profundo e visível, apesar de a dobradiça continuar funcionando normalmente. Além disso, o Tom’s Guide noticiou relatos de telas rachadas junto à dobradiça poucos dias após o lançamento. A causa dessas falhas ainda não foi determinada, e não há dados suficientes para concluir que o problema seja generalizado.

Preços

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O iPhone Duo chegou ao mercado por US$ 1. 999, preço que restringe o público do primeiro celular dobrável da Apple. O Tom’s Guide observou que o valor é comparável ao de outros dobráveis premium, mas pode afastar consumidores que não precisam combinar as funções de um celular e de um tablet.

Na avaliação da Wired, o aparelho recebeu nota 7 de 10. A revista elogiou a construção e a dobradiça, mas apontou limitações como o peso elevado e a falta de otimização de diversos aplicativos. As concessões ajudam a explicar por que o investimento pode não compensar para quem busca apenas um celular de alto desempenho.

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Aplicativos não funcionais

O The Verge apontou que diversos aplicativos ainda não aproveitam adequadamente a tela interna de 7,6 polegadas do iPhone Duo. Alguns mantêm barras pretas nas laterais e interfaces projetadas para celulares convencionais, o que reduz o espaço útil e prejudica a experiência em uma das principais propostas do aparelho.

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A publicação também criticou as restrições da multitarefa no iOS 27. Ao contrário de dispositivos dobráveis com Android, o Duo não permite ajustar livremente a proporção das janelas divididas nem adicionar um terceiro aplicativo flutuante durante o uso de dois programas. Para o The Verge, essas limitações comprometem o potencial do aparelho como ferramenta de produtividade.

Aquecimento

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O aquecimento durante tarefas exigentes foi apontado pelo Tom’s Guide como uma das limitações do iPhone Duo. Em testes comparativos, o aparelho apresentou temperaturas alguns graus acima das registradas no Galaxy Z Fold 8, embora o sistema de dissipação tenha distribuído o calor pelo corpo do celular. O peso de 254 gramas também contribui para o desconforto durante o uso prolongado.

Já o The Verge relatou que o aparelho esquenta durante o uso prolongado da câmera, especialmente quando as duas telas estão ligadas, e ao executar determinados aplicativos de terceiros. Segundo a publicação, o aumento da temperatura pode provocar lentidão perceptível após algum tempo. Os resultados variam conforme a atividade, e as avaliações iniciais ainda não permitem concluir que o problema afete todos os usuários.

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