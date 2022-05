As novas atualizações do WhatsApp

O WhatsApp liberou nesta sexta-feira, 6, o primeiro recurso de um pacote de atualizações prometidas até o fim de 2022. A nova ferramenta permite que todos os usuários reajam como emojis às mensagens, como já acontece no Instagram, Telegram e Facebook. Neste momento inicial, são apenas seis as opções de figurinhas: 👍❤️😂😮😢🙏.

O app também que o envio de arquivos de até 2 GB de memória está disponível para os usuários na versão mais recente da plataforma. Outra novidade é a liberação da chamada de voz com até 32 pessoas, em vez de apenas oito, simultaneamente.

Em abril, o WhatsApp divulgou a criação das chamadas “comunidades”, uma nova forma de organizar os grupos, que poderão receber até 512 pessoas, o dobro do limite atual, e permitirão a organização em subgrupos. Também contarão com novas opções avançadas para administradores, como o envio de avisos a todos os participantes e a possibilidade de apagar mensagens inadequadas de todos os membros.

No Brasil, no entanto, a mudança só ocorrerá depois das eleições de outubro. Em 2018, o processo eleitoral foi marcado pela distribuição de fake news em grupos de WhatsApp. Por isso, a diretoria da empresa, junto com o então presidente do TSE Luís Roberto Barroso, estabeleceu que a plataforma não implementará nenhuma alteração significativa no Brasil por enquanto.

