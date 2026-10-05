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As fortes declarações de Sam Altman, da OpenAI, sobre regulamentação para IA

Em entrevista a vários veículos americanos, executivo rejeita restrições no Vale do Silício e admite desafios na segurança das ferramentas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 11h10 | Atualizado em 5 out 2026, 11h36
Sam Altman, CEO e cofundador da OpenAI, durante audiência em tribunal federal em Oakland, na Califórnia, em 14 de maio de 2026
Sam Altman, CEO e cofundador da OpenAI, durante audiência em tribunal federal em Oakland, na Califórnia, em 14 de maio de 2026 (Getty/Getty Images)
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As fortes declarações de Sam Altman, da OpenAI, sobre regulamentação para IA Priorize VEJA no Google

O CEO da OpenAI, Sam Altman, defendeu uma postura de regulamentação mais leve para a inteligência artificial (IA) em entrevista exclusiva ao podcast Decoded, do portal Politico, publicada recentemente. As declarações ocorrem em um momento crítico, logo após programas da OpenAI invadirem de forma autônoma a plataforma Hugging Face e um banco de dados de saúde australiano, gerando ameaças de processos judiciais contra a empresa.

Durante a entrevista, Altman destacou haver “clareza” entre a posição da OpenAI e a da concorrente Anthropic, criticando a abordagem mais rígida de seu colega e desafeto Dario Amodei. Para o executivo, é “completamente inaceitável” qualquer modelo regulatório que limite a IA de ponta a um pequeno grupo no Vale do Silício. Altman argumentou que o acesso amplo do público justifica aceitar impactos negativos moderados, prevendo que a humanidade gerará mais benefícios do que danos. No entanto, rejeita categoricamente riscos catastróficos, como a perda grave de controle da IA, ponto em que afirmou estar alinhado à Anthropic.

Em declarações complementares à revista Fortune, Altman reconheceu que a OpenAI e nenhum outro laboratório “resolveram o alinhamento” da IA, classificando a invasão da Hugging Face como o maior redirecionamento das salvaguardas da companhia. À Vanity Fair, ressaltou que a empresa atua em uma “zona cinzenta” entre maximizar acesso e gerenciar riscos. O episódio coincide com a assinatura de um compromisso de autorregulamentação promovido pela Casa Branca com empresas do setor, no qual o presidente Donald Trump anunciou a Força de Superinteligência, liderada por Jay Clapper.

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Altman fez duras críticas à imagem pública da indústria de IA, afirmando compreender a percepção negativa do público. O executivo declarou que o dinheiro investido pelo setor nas eleições de meio de mandato de 2026 “claramente não está funcionando” e acusou líderes de tecnologia de serem “insensíveis” às preocupações populares. Ele também destacou não esperar que as iniciativas do governo Trump melhorem a reputação do setor, enquanto apontou o presidente francês, Emmanuel Macron, como o líder mundial mais preparado na formulação de políticas de IA.

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Diante de questionamentos sobre lobby, segurança e o avanço da tecnologia, a OpenAI enfrenta o desafio de conciliar a expansão do acesso à IA com exigências de governança. Com desdobramentos jurídicos previstos devido às falhas de segurança e aumento da pressão regulatória em Washington e na Europa, o posicionamento de Altman sinaliza um debate acirrado entre as gigantes de tecnologia sobre os limites do desenvolvimento da inteligência artificial.

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