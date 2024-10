Artistas pedem atenção às empresas que usam seus trabalhos para treinar IA

Mais de 11.500 pessoas envolvidas na indústria criativa mundial assinaram uma declaração alertando empresas de inteligência artificial que o uso não autorizado de seus trabalhos para treinar ferramentas digitais representa um perigo para seu sustento — e o número está aumentando. A Human Artistry Campaign está trabalhando para garantir que a IA funcione para músicos, artistas e outros criadores, e não contra eles.

“O uso não licenciado de obras criativas para treinar IA generativa é uma grande e injusta ameaça aos meios de subsistência das pessoas por trás dessas obras e não deve ser permitido”, diz a declaração no alto do abaixo assinado digital. Entre as assinaturas destacadas no início do documento estão as de Björn Ulvaeus, ex-integrante do Abba; o romancista Kazuo Ishiguro, a atriz Rosario Dawson, Robert Smith, da banda The Cure; a escritora Philippa Gregory e o escritor Harlan Coben.

O organizador da carta, o compositor britânico e ex-executivo de IA Ed Newton-Rex, declarou ao jornal que as pessoas que ganham a vida com trabalho criativo estão “muito preocupadas” com a situação. Newton-Rex trabalhou na Stability AI, mas saiu no ano passado por discordar da política da empresa de tecnologia quanto ao uso de trabalhos artísticos para treinar suas ferramentas de IA sem o devido cuidado.

Today we’re publishing a statement on AI training, signed by 10,000+ creators already: “The unlicensed use of creative works for training generative AI is a major, unjust threat to the livelihoods of the people behind those works, and must not be permitted.” Continua após a publicidade Signatories include… pic.twitter.com/AqVaEThMs4 — Ed Newton-Rex (@ednewtonrex) October 22, 2024

Os membros da Human Artistry Campaign incluem a National Independent Talent Association (NITO), a RIAA, SAG-AFTRA, Artists Rights Society, a NMPA, a Society of Composers and Lyricists, Music Publishers Canada, PRS for Music, e muitas outras organizações que representam criadores. Do Brasil, estão representadas Pro-Música Brasil e UBC Brasil.