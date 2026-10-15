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Tecnologia

Apple ultrapassa valor de mercado na casa dos trilhões de dólares pela segunda vez

Marco da empresa acontece após chegada de novo CEO e anúncio de produtos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 16h27 | Atualizado em 15 out 2026, 17h10
O logotipo branco da Apple, uma maçã mordida, suspenso entre dois arranha-céus de vidro azul, refletindo o céu claro
 (Chen Yuyu/VCG/Getty Images)
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Apple ultrapassa valor de mercado na casa dos trilhões de dólares pela segunda vez Priorize VEJA no Google

A Apple conquistou novamente na última quarta-feira, 14, o posto de empresa com valor de mercado que ultrapassa a marca de US$ 5 trilhões. Ao fim do pregão de quarta, a gigante da maçã alcançou a marca de US$ 5,005 trilhões (ou cerca de R$ 25,2 trilhões). A empresa já havia alcançado o posto pela primeira vez em julho. Com o avanço, ela se consolida como a única outra companhia a ultrapassar os 5 trilhões de dólares além da Nvidia. 

Faz menos de um ano desde que a Apple ultrapassou uma antiga marca sua, a de US$ 4 trilhões para seu valor de mercado, em outubro de 2025. O novo recorde vem após uma série de anúncios e mudanças internas da empresa, do seu grupo de executivos ao anúncio de novos produtos, como uma nova linha de iPhones, e na última terça-feira, 13, uma linha especial de produtos dedicados a casas inteligentes. 

Ainda dentro dos produtos, o lançamento do iPhone Duo tem um espaço especial na história da empresa. Com o primeiro smartphone dobrável da Apple, a empresa movimentou o mercado ao entrar na competição dos dobráveis, que já contava com concorrentes como a Samsung, Xiaomi, Huawei e o Google. A inteligência artificial também faz parte do processo. Os novos aparelhos chegam ao mercado com uma assistente Siri “evoluída”, a Siri AI, e com recursos abrangentes do Apple Intelligence. 

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