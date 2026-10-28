Apple anuncia seu primeiro MacBook com tela sensível ao toque e preços exorbitantes

Ler Resumo





A Apple surpreende com o lançamento do Macbook Pro com tela Proled XDR, marcando a chegada do primeiro computador da empresa com display sensível ao toque. Considerado uma “revolução” pela gigante, o aparelho traz tela OLED dupla, chips M5 Pro e Max, 24 horas de bateria e forte integração com IA. Preços no Brasil começam em R$ 34.999.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Durante um mês cheio de lançamentos, a Apple surgiu nesta quarta-feira, 28, com mais um novo produto. Após o iPhone Duo, o Apple HomeView e as novas versões do MacBook Pro e do iMac, a gigante americana anunciou um novo computador: o MacBook Pro com tela Proled XDR. Apesar do nome complicado, a “revolução” (como diz a empresa) dele é sucinta: é o primeiro computador da história da empresa com uma tela sensível ao toque.

O lançamento chega em um contexto executivo diferente da empresa. No início do ano, o ex-CEO da Apple, Tim Cook (no cargo desde a saída de Steve Jobs após sua morte) revelou ao mundo da tecnologia sua aposentadoria. Seu sucessor escolhido foi John Ternus, ex-diretor de engenharia de hardware da empresa, responsável por muitas das evoluções tecnológicas dos últimos anos.

O novo computador

Continua após a publicidade

O MacBook Pro com tela Proled XDR chega ao mercado com sua principal inovação em sua tela. Em comunicado, a empresa destaca a tela Proled XDR como “a melhor tela de notebook do mundo”, e um “avanço monumental para o Mac”. Com tela OLED dupla, a empresa garante que o computador traz brilho, contraste e cores excepcionais.

O grande trunfo do aparelho é a tela com tecnologia touch. Em comunicado de lançamento, a empresa destaca o “jeito totalmente novo de interagir com o conteúdo”. A Apple destaca a ferramenta como “incrivelmente refinada e responsiva”, e reitera uma das características da tecnologia: o sensor é integrado com a tela, o que garante que os usuários sintam que estão “tocando” no conteúdo.

Continua após a publicidade

Além disso, os aplicativos Apple disponíveis no Mac já são otimizados para o touch por causa do sistema macOS. Softwares como Notion, Canva, Zoom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve e Blender estão entre os softwares que poderão ser usados com o novo MacBook Pro de uma nova maneira.

Continua após a publicidade

Outras características

Além da tela sensível ao toque, o MacBook Pro chega ao mercado com os chips M5 Pro e M5 Max, além de 24 horas de bateria. Os chips são diferentes do M6, que é o padrão dos outros computadores lançados nesta semana pela empresa, os outros MacBooks Pro e iMacs. Apesar disso, ele traz recursos de hardware voltados exatamente para tarefas que demandam maior poder de processamento gráfico (GPU).

O computador conta com 128 GB de memória unificada e até 16 TB de armazenamento, sistema de som aprimorado (com graves 50% mais profundos), diversas opções de conexão e interação potente e direta com a inteligência artificial, por meio da assistente digital evoluída, a Siri AI, e o recursos do Apple Intelligence.

Continua após a publicidade

No Brasil, a versão mais “simples” do aparelho, com 14 polegadas, será vendida por R$ 34.999, e estará disponível com os chips M5 Pro e M5 Max. A versão com preço mais exorbitante, de 16 polegadas (e também disponível com ambos os chips), sai a partir de R$ 41.999. Ele vem em apenas duas cores: preto-espacial e prateado. O MacBook Pro com tela sensível ao toque está com a pré-venda aberta a partir desta quarta, 28, e deve ser entregue a partir de 6 de novembro.

Veja abaixo os preços completos do novo MacBook Pro

Continua após a publicidade

MacBook Pro com tela Proled XDR de 14 polegadas com chip M5 Pro (R$34.999)

MacBook Pro com tela Proled XDR de 14 polegadas com chip M5 Max (R$53.999)

MacBook Pro com tela Proled XDR de 16 polegadas com chip M5 Pro (R$ 41.999)

MacBook Pro com tela Proled XDR de 16 polegadas com chip M5 Max (R$ 57.999)