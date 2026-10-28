🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Tecnologia

Apple anuncia seu primeiro MacBook com tela sensível ao toque e preços exorbitantes

Aparelhos inovadores para a empresa serão vendidos no Brasil pelo preço inicial de R$ 34.999 e podem chegar até R$ 57.999

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 19h05 | Atualizado em 28 out 2026, 19h08
Três notebooks com telas exibindo um papel de parede abstrato de linhas verticais em tons de azul, cinza e branco, sobrepostas e com recortes na parte superior e inferior, em fundo branco
Aparelhos são os primeiros da empresa com tela sensível ao toque (Apple/Divulgação)
Continua após publicidade
Apple anuncia seu primeiro MacBook com tela sensível ao toque e preços exorbitantes Priorize VEJA no Google

Durante um mês cheio de lançamentos, a Apple surgiu nesta quarta-feira, 28, com mais um novo produto. Após o iPhone Duo, o Apple HomeView e as novas versões do MacBook Pro e do iMac, a gigante americana anunciou um novo computador: o MacBook Pro com tela Proled XDR. Apesar do nome complicado, a “revolução” (como diz a empresa) dele é sucinta: é o primeiro computador da história da empresa com uma tela sensível ao toque. 

O lançamento chega em um contexto executivo diferente da empresa. No início do ano, o ex-CEO da Apple, Tim Cook (no cargo desde a saída de Steve Jobs após sua morte) revelou ao mundo da tecnologia sua aposentadoria. Seu sucessor escolhido foi John Ternus, ex-diretor de engenharia de hardware da empresa, responsável por muitas das evoluções tecnológicas dos últimos anos. 

Mulher de cabelo curto e blusa vermelha, com brincos e pulseira dourados, usa um laptop em uma mesa de escritório. Ela toca a tela do notebook, que exibe um design 3D de um objeto dourado e vermelho. Ao fundo, outras pessoas trabalham em computadores, e há plantas e janelas grandes.
Empresa acena para o trabalho de criadores ao destacar tela sensível ao toque (Apple/Divulgação)

O novo computador

Siga
Continua após a publicidade

O MacBook Pro com tela Proled XDR chega ao mercado com sua principal inovação em sua tela. Em comunicado, a empresa destaca a tela Proled XDR como “a melhor tela de notebook do mundo”, e um “avanço monumental para o Mac”. Com tela OLED dupla, a empresa garante que o computador traz brilho, contraste e cores excepcionais. 

O grande trunfo do aparelho é a tela com tecnologia touch. Em comunicado de lançamento, a empresa destaca o “jeito totalmente novo de interagir com o conteúdo”. A Apple destaca a ferramenta como “incrivelmente refinada e responsiva”, e reitera uma das características da tecnologia: o sensor é integrado com a tela, o que garante que os usuários sintam que estão “tocando” no conteúdo. 

Continua após a publicidade
Tela de notebook exibindo um boletim informativo sobre astronomia e uma janela pop-up com uma explicação sobre a diferença entre astrometria e astronomia, incluindo uma tabela comparativa
Computador, assim como seus “irmãos”, terá grande internação com a IA (Apple/Divulgação)

Além disso, os aplicativos Apple disponíveis no Mac já são otimizados para o touch por causa do sistema macOS. Softwares como Notion, Canva, Zoom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve e Blender estão entre os softwares que poderão ser usados com o novo MacBook Pro de uma nova maneira. 

Continua após a publicidade

Outras características

Além da tela sensível ao toque, o MacBook Pro chega ao mercado com os chips M5 Pro e M5 Max, além de 24 horas de bateria. Os chips são diferentes do M6, que é o padrão dos outros computadores lançados nesta semana pela empresa, os outros MacBooks Pro e iMacs. Apesar disso, ele traz recursos de hardware voltados exatamente para tarefas que demandam maior poder de processamento gráfico (GPU). 

O computador conta com 128 GB de memória unificada e até 16 TB de armazenamento, sistema de som aprimorado (com graves 50% mais profundos), diversas opções de conexão e interação potente e direta com a inteligência artificial, por meio da assistente digital evoluída, a Siri AI, e o recursos do Apple Intelligence. 

Continua após a publicidade

No Brasil, a versão mais “simples” do aparelho, com 14 polegadas, será vendida por R$ 34.999, e estará disponível com os chips M5 Pro e M5 Max. A versão com preço mais exorbitante, de 16 polegadas (e também disponível com ambos os chips), sai a partir de R$ 41.999. Ele vem em apenas duas cores: preto-espacial e prateado. O MacBook Pro com tela sensível ao toque está com a pré-venda aberta a partir desta quarta, 28, e deve ser entregue a partir de 6 de novembro. 

Veja abaixo os preços completos do novo MacBook Pro

Continua após a publicidade
  • MacBook Pro com tela Proled XDR de 14 polegadas com chip M5 Pro (R$34.999)
  • MacBook Pro com tela Proled XDR de 14 polegadas com chip M5 Max (R$53.999)
  • MacBook Pro com tela Proled XDR de 16 polegadas com chip M5 Pro (R$ 41.999)
  • MacBook Pro com tela Proled XDR de 16 polegadas com chip M5 Max (R$ 57.999)
Publicidade
TAGS:
Apple
Computador
iPhone
Lançamentos
Macbook
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).