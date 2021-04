Apple anuncia aumento de investimentos nos EUA em 20 porcento

A Apple anunciou nesta segunda-feira que vai aumentar seus investimentos nos Estados Unidos em 20 porcento nos próximos cinco anos. Isso significa que a empresa vai gastar 430 bilhões de dólares no país ao longo desse período. O que inclui a construção de seu primeiro campus na Costa Leste, no estado da Carolina do Norte. E a expansão de suas equipes no Colorado, Massachusetts, Texas, Washington, Nova York, Califórnia e outros estados.

Não se trata de benemerência. Em 2018, a empresa disse que gastaria 350 bilhões de dólares no país nos cinco anos seguintes. A cifra incluiu 38 bilhões de dólares em impostos, resultantes da movimentação de valores que detinha no exterior. Já descontados 43 bilhões de dólares, em função de uma lei tributária assinada naquele ano pelo ex-presidente americano Donald Trump. Um desconto polpudo, maior do que o obtido por qualquer outra empresa no país.

Na justificativa apresentada pela Apple, no entanto, ela diz que está aumentando o investimento à medida que os EUA começam a se reconstruir dos efeitos nefastos da pandemia de Covid-19. A empresa por anos enfatizou seu papel na economia dos EUA para ajudar a conter as críticas sobre sua dependência de fábricas no exterior, muitas vezes aproveitando incentivos fiscais locais.

“Neste momento de recuperação e reconstrução, a Apple está dobrando nosso compromisso com a inovação e fabricação nos Estados Unidos, com um investimento geracional alcançando comunidades em todos os 50 estados”, disse Tim Cook, CEO da Apple, em nota. “Estamos criando empregos em campos de ponta – de 5G à engenharia de silício à inteligência artificial – investindo na próxima geração de novos negócios inovadores e em todo o nosso trabalho, construindo em direção a um futuro mais verde e mais justo.”

A Apple planeja investir mais de 1 bilhão de dólares na Carolina do Norte e iniciará a construção de um novo campus e centro de engenharia no estado americano. Espera-se que o investimento crie pelo menos 3.000 novos empregos em aprendizado de máquina, inteligência artificial, engenharia de software e outros campos de ponta. Quando estiverem funcionando, as iniciativas deverão gerar mais de 1,5 bilhão de dólares em benefícios anualmente para a economia local.