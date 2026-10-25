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Tecnologia

Após uma década de tropeços, games vivem uma era de ouro no resgate dos super-heróis

Eles trocam adaptações apressadas desses personagens por liberdade criativa e tramas que empoderam o jogador 

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 08h00
Wolverine, personagem de quadrinhos, voa em meio a uma explosão laranja e faíscas, com garras de adamantium estendidas, usando seu uniforme amarelo e marrom, expressão de raiva e determinação. O fundo mostra estruturas metálicas destruídas e luzes azuis.
MITOLOGIA - Marvel’s Wolverine: lançamento mostra que a força do gênero hoje vai muito além dos filmes de Hollywood -  (Sony Interactive/.)
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Após uma década de tropeços, games vivem uma era de ouro no resgate dos super-heróis Priorize VEJA no Google

Como diretor de arte de Marvel’s Wolverine, Gavin Goulden dedicou cinco anos a um desafio que fascina contadores de histórias há décadas: traduzir meio século de mitologia dos quadrinhos para o mundo dos videogames — sem diluir a essência do herói com esqueleto indestrutível. Em vez de copiar a atuação de Hugh Jackman nas adaptações para o cinema ou verter um único arco das histórias da Marvel, a desenvolvedora Insomniac Games optou por criar uma narrativa própria. A abordagem ambiciosa (e instigante) ilustra uma transformação maior: os videogames vivem uma era de ouro no resgate dos super-heróis.

Herói com traje azul e vermelho, capa de listras vermelhas e brancas, voando contra um sol forte. Uma mão com veias roxas e cicatrizes estende-se em primeiro plano. Ao fundo, uma roda-gigante e uma montanha-russa em um céu escuro e tempestuoso
IMERSÃO - The Boys: Trigger Warning: o usuário mergulha na realidade virtual (Arvore Immersive Games/.)

Esse renascimento acontece num momento peculiar da indústria. Enquanto Hollywood enfrenta desgaste narrativo nas telas, o entretenimento digital tornou-se um dos principais palcos de inovação para o gênero. “O videogame é a melhor mídia para viver a fantasia de um super-herói”, disse a VEJA Goulden, para quem o jogo concretiza narrativas que o cinema só retrata de forma passiva. A onda atual é puxada por um trio de grandes novidades. Além de Marvel’s Wolverine, exclusivo do PlayStation 5, há o projeto single-player do Homem de Ferro, que será desenvolvido pela EA Motive. Sem falar em Marvel Tokon: Fighting Souls, jogo de luta produzido pela Sony Interactive Entertainment em parceria com o estúdio japonês Arc System Works.

Homem de Ferro em sua armadura clássica vermelha e dourada, com reator arc brilhando no peito e repulsores acesos nas mãos, em pose de prontidão sobre fundo escuro com fumaça
A SEGUIR - Homem de Ferro, anunciado pela EA Motive: título de ação vai reforçar tendência (Reprodução/Divulgação)
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O movimento estende-se para além dos consoles tradicionais, alcançando mídias imersivas e franquias consagradas. O estúdio brasileiro Arvore, em parceria com a Sony Pictures Virtual Reality, lançou The Boys: Trigger Warning, o primeiro jogo em realidade virtual baseado na série do Amazon Prime Video. O título injeta na experiência de jogar uma ferramenta que confere superpoderes aos usuários: eles se valem de controles de movimento para manipular a telecinesia e invadir o quartel-general do grupo em ambiente tridimensional. “A realidade virtual transporta para dentro daquele mundo”, diz Ricardo Justus, CEO da empresa. “É muito incrível, você sente que tem os poderes na sua mão”, completa.

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Chegar a esse ponto exigiu superar uma década de erros estratégicos. Nos anos 2010, as distribuidoras priorizaram adaptações apressadas de filmes ou forçaram o modelo de “jogo como serviço”, com foco em multiplayer e microtransações. O impacto financeiro foi profundo. A Square Enix admitiu perdas de centenas de milhões de dólares em dois títulos da Marvel, entre eles Marvel’s Avengers, o que culminou na venda de seus estúdios. Já a Warner Bros. registrou prejuízo na mesma faixa em 2024 com Suicide Squad: Kill the Justice League. O público rejeitou modelos monetizados e padronizados.

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Batman, com capa azul escura esvoaçante, salta para chutar um inimigo de camisa vermelha em um beco escuro. Outros inimigos caídos estão no chão, e um letreiro vermelho ALL PERIMETER WALLS ARE MONITORED aparece ao fundo
PIONEIRO - Batman: Arkham: modelo para as aventuras solo de outras figuras (Warner Bros. Games/.)

Ao abandonar a exigência de sinergia rígida com o cinema, a Marvel Games assumiu um papel de supervisão, voltado à autonomia criativa. Passou a escolher estúdios renomados e a conceder liberdade para que criassem histórias originais. A Insomniac aproveitou o modelo do tipo jogador solo consolidado pela série de jogos Batman: Arkham para entregar os sucessos Marvel’s Spider-Man e Wolverine. Em paralelo, a desenvolvedora firmou parcerias com especialistas de cada gênero: a Firaxis em estratégia, com Marvel’s Midnight Suns; a Second Dinner em card games, com Marvel Snap; e a Arc System Works em jogos de luta, com o já citado Marvel Tokon.

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Ao priorizar a qualidade da experiência de jogar e a liberdade criativa, os videogames passaram a disputar com o cinema o posto de meio mais dinâmico para os heróis dos quadrinhos. Quando assumem o controle de Wolverine ou do Homem de Ferro, os jogadores deixam de ser espectadores e se tornam protagonistas nas telas.

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018

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