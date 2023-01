Apesar de fiasco, Mark Zuckerberg dobra a aposta no metaverso

Quando Mark Zuckerberg anunciou que mudaria o nome da holding controladora do Facebook para Meta, em 2021, ninguém duvidou que a aposta do empresário no metaverso era pra valer. Àquela altura, no auge da pandemia, o mundo corporativo vivia mergulhado em reuniões virtuais e muita gente séria intuiu que o ambiente virtual em que as pessoas poderiam interagir por meio de realidade aumentada seria a nova fronteira da tecnologia. Além disso, quem duvidaria de Zuckerberg, o gênio que mudou a forma como as pessoas se relacionam ao criar a famosa rede social? O Facebook não apenas deu fama global a seu inventor, como o tornou o jovem mais rico do planeta. Seria, portanto, uma sandice questionar os novos sonhos do lendário empreendedor. Pouco mais de um ano depois, contudo, o metaverso é um tremendo fiasco. Não à toa, a Meta demitiu 11 000 funcionários em 2022, o equivalente a 13% de sua força de trabalho — foi o maior corte nos dezoito anos de história do Facebook. Também no ano passado, as ações da empresa desabaram 66%. O que fez Zuckerberg? Confiante, ele dobrou a aposta no projeto.

Nos últimos dias de 2022, a Meta anunciou que dedicará 20% de seus recursos à Reality Labs, divisão de negócios responsável pelas tecnologias ligadas à realidade virtual. Andrew Bosworth, diretor da área, afirmou que o valor faz sentido para que a Meta permaneça na vanguarda de uma das “indústrias mais inovadoras do mundo”. Trata-se de uma visão de longo prazo, segundo ele, mas que até agora não se pagou. Para ter ideia, a Reality Labs teve perdas de 9,4 bilhões de dólares nos primeiros nove meses de 2022, enquanto a família de aplicativos formada por Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger reportou lucro de 32 bilhões de dólares no mesmo período.

Os investidores não estão satisfeitos. Recentemente, Brad Gerstner, do fundo Altimeter Capital, dono de centenas de milhares de dólares em ações da Meta, publicou uma carta com críticas a Zuckerberg, na qual afirmava que ele havia perdido o foco e estava vivendo em uma “terra de excessos”. Em resposta, o CEO da Meta argumentou que a maior parte dos recursos da companhia é usada nas redes sociais, enquanto apenas uma parcela é destinada ao segmento de realidade aumentada. A queda do valor das ações da Meta, porém, mostra que a confiança do mercado foi abalada.

O desânimo de investidores após um período inicial de empolgação não está restrito à Meta. Outras plataformas semelhantes foram invadidas por entusiastas, especialmente no fim de 2021. Na época, terrenos virtuais chegaram a ser vendidos por valores inacreditáveis, como os 2,4 milhões de dólares pagos por um espaço no mundo on-line Decentraland. Pouco depois, outra plataforma, The Sandbox, quebrou o recorde ao registrar a negociação de um terreno por 4,3 milhões de dólares. Atualmente, o preço das ações dessas empresas, negociados em criptoativos, é irrisório. Os papéis de Decentraland valem 0,31 dólar, quase 95% menos do que no auge, quando chegaram a 5,90 dólares. Por sua vez, as ações do The Sandbox custam 0,39 dólar, 95% abaixo da máxima histórica de 8,44 dólares.

Parte da decepção é explicada pela falta do que fazer nessas plataformas. Nenhuma delas é, nem de longe, um substituto minimamente razoável para qualquer atividade feita no mundo real. Não é o melhor lugar para fazer compras on-line, conversar com os amigos ou jogar algum game. É possível que, no futuro, a situação mude. Zuckerberg afirmou que não acredita que a humanidade usará os mesmos computadores e dispositivos atuais nos próximos dez anos, e está disposto a contribuir para a criação de novas tecnologias. Ele já fez isso antes. O Facebook levou alguns anos para se firmar, mas hoje em dia é a maior rede social do planeta, com mais de 2 bilhões de usuários. Algumas inovações levam tempo para conquistar o público. Resta saber se os responsáveis por injetar recursos na empresa de Zuckerberg terão paciência para esperar.

Publicado em VEJA de 11 de janeiro de 2023, edição nº 2823