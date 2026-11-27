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Panes globais e invasões cibernéticas recentes expõem a fragilidade da infraestrutura digital moderna. Turbinada pela inteligência artificial, uma nova onda de riscos desafia empresas e governos, que lutam para proteger redes vitais contra ataques velozes e autônomos. Saiba mais sobre essa ameaça.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Foi assustador. Em meados de novembro, a infraestrutura invisível que sustenta a vida moderna pareceu sofrer uma pane. Nos Estados Unidos, a Administração Federal de Aviação (FAA) suspendeu todos os voos domésticos por mais de quatro horas, reavivando a memória do 11 de Setembro. Quase ao mesmo tempo, uma falha na nuvem da Microsoft tirou do ar o Outlook, o Teams e outras ferramentas de trabalho por cerca de um dia. Bancos como o JPMorgan Chase também enfrentaram problemas em seus sistemas de pagamento. Na França e em outros países europeus, invasores alteraram remotamente a temperatura de câmaras frigoríficas de supermercados, provocando superaquecimento e incêndios e ameaçando até equipamentos de refrigeração de uma entidade que distribui sangue. No Brasil, uma série de invasões já havia atingido o Einstein Hospital Israelita e, mais recentemente, alcançou o Tesouro Nacional e a Caixa Vida e Previdência. Nem a Fifa, federação que comanda o futebol global, escapou: na quinta-feira 25, a entidade confirmou que teve dados violados por um invasor que se passou por alguém de seus quadros.

Os episódios não tiveram um autor único — e nem todos foram ataques cibernéticos. Mas contam uma história comum: a fragilidade da infraestrutura digital que sustenta a vida contemporânea. Sobre sistemas construídos ao longo de décadas, governos e empresas empilharam camadas de software em nome da eficiência. Agora, a inteligência artificial, uma das criações mais fabulosas da humanidade, ameaça acelerar os riscos dessa arquitetura. A mesma tecnologia que promete tornar as engrenagens mais eficientes também permite encontrar brechas e explorar falhas em velocidade inédita. Corporações e órgãos oficiais correm para modernizar sistemas defasados e descobrem que os modelos de IA evoluem mais depressa que a capacidade humana de erguer barreiras. A pergunta: no limite, as máquinas poderão arrasar nossas redes — e a própria internet?

Diante de panes simultâneas, a primeira reação é imaginar um vilão nas sombras. A realidade é mais desconcertante: a vulnerabilidade que se tornou o novo normal resulta de uma combinação de fragilidades: técnicas, operacionais e de origem criminosa. Em muitos casos, o problema está na chamada dívida técnica: o hábito de adiar a reescrita de softwares antigos em favor de remendos provisórios. A paralisação aérea americana ocorreu depois que a instalação de um novo roteador provocou uma enxurrada de dados numa rede de telecomunicações ainda dependente de equipamentos antigos. A Microsoft atribuiu sua pane a uma falha interna; bancos também enfrentaram problemas técnicos. Como as redes operam sobre montanhas de códigos acumuladas por décadas, uma correção feita às pressas para fechar uma brecha pode provocar curtos-circuitos em sistemas vizinhos. A modernização é urgente, mas a própria transição pode abrir novas frentes de instabilidade.

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Essa corrida tem um componente físico e geopolítico que costuma ficar escondido atrás das telas: os chips. No centro da expansão da inteligência artificial está a Nvidia, fabricante dos processadores que alimentam os gigantescos centros de dados de Microsoft, Google e outras empresas. A concentração dessa capacidade em poucas companhias transformou os semicondutores em ativos estratégicos, disputados por Estados Unidos e China. A turbulência recente na direção da Nvidia, com o retorno de Jensen Huang ao comando (leia mais na pág. 62), dá a medida do peso da companhia: quem controla os chips e a capacidade de processamento tem influência sobre a velocidade e a escala com que a IA poderá se desenvolver.

O salto proporcionado por inovações como os chips da Nvidia agora põe em xeque uma certeza em que a cibersegurança se apoiou por décadas: o adversário era humano, limitado pelo cansaço e pela lentidão de analisar códigos a mão. Transformar uma falha oculta em brecha explorável levava semanas, tempo suficiente para os defensores reagirem. Os modelos de linguagem e os agentes autônomos dinamitaram essa margem (leia o quadro). O adversário agora podem ser algoritmos.

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Já circulam ferramentas que vasculham a internet em busca de alvos e encadeiam as etapas de uma invasão com mínima supervisão humana — muitas movidas por modelos abertos e baratos, frequentemente sem salvaguardas contra abusos. Segundo a CrowdStrike, o tempo médio que um criminoso leva para avançar de um sistema comprometido para outros dentro da rede caiu para 29 minutos em 2025, 40% menos que no ano anterior. No caso mais rápido observado, bastaram 27 segundos. O mundo precisa lidar não só com hackers humanos empoderados pela IA, mas com IAs hackeadoras capazes de executar tarefas complexas com crescente autonomia. “O que mais preocupa são os ataques completamente autônomos”, diz o especialista brasileiro em cibersegurança Carlos Cabral, da consultoria Tempest.

O problema ganha dimensão ainda mais delicada com a ascensão de ferramentas de código aberto como a chinesa DeepSeek — que permitem baixar e modificar livremente seus modelos de IA. Isso reduz o controle de quem as criou: uma vez baixados, os modelos podem ter suas salvaguardas removidas e ser adaptados para usos maliciosos. Uma avaliação do instituto de segurança ligado ao Departamento de Comércio americano identificou brechas preocupantes em modelos do DeepSeek. Em testes simulados, agentes baseados em uma de suas versões foram mais suscetíveis a instruções maliciosas e chegaram a executar tarefas como baixar programas nocivos e extrair senhas.

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De sistemas de defesa de países ameaçados por ataques do tipo a correntistas que podem ser surpreendidos de uma hora para outra pelo sumiço da conta no banco (leia a coluna na pág. 87), os riscos hoje são generalizados. Em mãos de governos ou grupos a serviço de interesses nacionais, assaltos turbinados por IA podem funcionar como armas geopolíticas: invadir redes de energia, interromper sistemas bancários, paralisar portos ou sabotar cadeias de abastecimento. A ação pode provocar prejuízos econômicos em cascata, sem que seja fácil identificar o responsável ou distinguir invasão cibernética de falha técnica. A fronteira entre espionagem, crime digital e sabotagem patrocinada por Estados fica mais difícil de enxergar.

O perigo se agrava quando os ataques deixam os computadores de escritório e chegam às redes operacionais, que acionam disjuntores, turbinas e comportas. Sistemas antigos, acessos remotos de fornecedores e pouca visibilidade sobre o que acontece nas redes criam um ambiente especialmente arriscado. “Imagine uma equipe que precisa decidir em minutos e já não consegue confiar no que as telas mostram”, diz Thiago Branquinho, diretor de tecnologia da TI Safe, especializada em proteger infraestruturas.

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Nas economias emergentes, o choque entre a aceleração algorítmica e a engrenagem defasada é ainda mais grave. No Brasil, invasões atingiram hospitais, órgãos públicos e empresas estratégicas. O Einstein confirmou em outubro o acesso indevido a dados de pacientes, incluindo prescrições e resultados de exames, e informou que manteve o atendimento. Em novembro, o Tesouro Nacional comunicou a exposição de cerca de 30 000 cadastros e 4 000 chaves Pix; a Caixa Vida e Previdência identificou a cópia indevida de dados de 7,6 milhões de clientes e ex-segurados. Também houve ataques ao portal da Autoridade Portuária de Santos e tentativas contra a Petrobras e o Enem.

Toda essa ansiedade com as novas ameaças digitais cobra um preço altíssimo de empresas e governos (leia o quadro). Pelas projeções da consultoria Gartner, os gastos mundiais com cibersegurança relacionada à IA devem quase dobrar em 2026, para 51,3 bilhões de dólares, e somar 86 bilhões em 2027. Ainda assim, as equipes técnicas chegam ao limite. “Estamos vendo fragilidades críticas sendo descobertas a quase sete vezes a média mensal do ano passado”, diz Nikesh Arora, CEO da Palo Alto Networks. “Acreditamos que muitas das grandes interrupções das últimas semanas se deveram, em parte, a efeitos colaterais de correções, porque as equipes de TI não conseguem acompanhar esse ritmo sem comprometer seus sistemas.”

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Uma máxima da área resume o desequilíbrio: o criminoso só precisa acertar uma vez; o defensor precisa acertar sempre. A segurança baseada em muros ao redor da rede ficou obsoleta. “Construímos defesas sobre uma premissa não dita, a de que o atacante é humano”, diz Bipul Sinha, CEO e cofundador da Rubrik, empresa de resiliência de dados. “Isso não funciona contra milhares de agentes de IA buscando dia e noite uma falha no seu software — e todo software tem falhas.” Quando o alarme dispara, os dados já podem ter sido roubados. Não basta, portanto, trancar portas e janelas. É preciso guardar as joias da casa num cofre capaz de protegê-las mesmo depois da invasão.

Se essa visão prevalecer, as empresas deixarão de perguntar se seus sistemas são invioláveis e passarão a calcular como manter o negócio de pé com servidores parados por dias. A urgência cresce com a multiplicação das identidades não humanas — credenciais concedidas a sistemas e agentes autônomos —, que transforma a gestão de acessos no novo calcanhar de Aquiles das organizações. Entidades como a OWASP recomendam limitar o acesso dos agentes de IA e exigir aprovação humana em operações sensíveis (leia o quadro com os novos protocolos antigolpe). Como os agressores operam em frações de segundo, a recuperação dos sistemas também tende a ser confiada a agentes defensivos, para que as empresas continuem respirando mesmo quando a cerca externa desabar.

A encruzilhada lembra O Aprendiz de Feiticeiro, poema de Goethe de 1797. Para fugir do trabalho, o jovem aprendiz enfeitiça uma vassoura para carregar baldes d’água, até a sala inundar e ele perceber que não sabe o feitiço para fazê-la parar. Governos e empresas soltaram agentes de IA em busca de cortes de custos e ganhos de produtividade, sem saber a qual antídoto recorrer quando a máquina sai do controle.

Com sua expansão vertiginosa, a IA vem acelerando também o atrito entre códigos e uma infraestrutura ultrapassada, concebida sob a premissa de que todos na rede seriam lentos e bem-intencionados. Essa tecnologia provoca euforia e pânico ao mesmo tempo. Enquanto a Anthropic comemorava, em 19 de novembro, o maior IPO da história, que avaliou a empresa em 1,5 trilhão de dólares, os principais índices de Wall Street caíam mais de 2%, em meio à inquietação com os riscos da própria tecnologia. Se a modernização essencial para a era da IA continuar perdendo a corrida, os apagões em aeroportos, bancos e portos deixarão de ser breaking news para se tornar o cotidiano de um mundo muito mais vulnerável. O desafio não é frear a tecnologia — tarefa tão inútil quanto tentar represar o vento —, mas abandonar a ilusão de que as velhas muralhas digitais seguem de pé.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023