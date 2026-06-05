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A Anthropic, desenvolvedora da IA Claude, propõe uma pausa global no desenvolvimento de sistemas de Inteligência Artificial. A empresa alerta para o risco de IA escapar do controle humano e defende que a desaceleração seja simultânea entre todos os players para evitar desvantagem competitiva e debater regras em conjunto.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A empresa de tecnologia Anthropic sugeriu uma pausa global no desenvolvimento de sistemas de Inteligência Artificial. Segundo comunicado emitido nesta quarta-feira, 4, a organização entende que há sinais de que os modelos mais recentes de IA poderiam escapar do controle humano.

Sediada em San Francisco (EUA), a desenvolvedora da IA do Claude foi fundada em 2021 por Christopher Olah e outros ex-funcionários da OpenAI, empresa liderada por Sam Altman e Elon Musk que possui o chatbot mais utilizado no mundo, o ChatGPT.

No relatório, a Anthropic afirmou que a desaceleração mundial no aprimoramento da IA seria positivo para a sociedade, porém alertou que todas as empresas da área deveriam fazer esse movimento simultaneamente. Se apenas uma organização diminuir o ritmo, diz o comunicado, ela pode ser simplesmente ultrapassada pela concorrência.

Nesse sentido, a pausa esperada pela Anthropic significaria grandes empresas de IA em vários países, principalmente China e Estados Unidos, concordarem em parar suas ações ao mesmo tempo. A empresa idealizadora ressaltou que haveriam regras para todos os desenvolvedores seguirem e respeitarem.

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A ideia da Anthropic parece prudente frente aos perigos da IA, porém será uma batalha difícil contra o Governo norte-americano e outras empresas do Vale do Silício para que realmente ela seja aplicada. Funcionários americanos e executivos de grandes empresas de tecnologia temem que a China ganharia uma vantagem nessa corrida pela IA, caso os Estados Unidos desacelerassem o desenvolvimento.

A desenvolvedora do Claude pretende reunir membros do governo, pesquisadores e representantes de empresas concorrentes nos próximos meses para discutir como a pausa funcionaria.

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Esse relatório surge em um momento, como destaca a Anthropic, em que a evolução das IA’s aceleram de maneira exponencial. A empresa norte-americana alertou que esse ritmo poderia gerar um uma IA capaz de ensinar a si própria, o que sairia do controle dos seres humanos.