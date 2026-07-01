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Tecnologia

Anthropic libera o acesso ao seus modelos de IA após governo dos EUA suspender restrições

A medida proibitiva da Casa Branca estava em vigor desde o dia 12 de junho

Por Gabriel Bussolotti Silveira 1 jul 2026, 11h45
Foto de lupa com logo da Anthropic em foco.
Foto de lupa com logo da Anthropic em foco (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
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Anthropic libera o acesso ao seus modelos de IA após governo dos EUA suspender restrições Priorize VEJA no Google

Segundo comunicado da Anthropic no X (antigo Twitter) desta terça-feira, 30, o acesso mundial aos seus modelos de Inteligência Artificial (IA) foram liberados, após o Departamento de Comércio, órgão do Governo dos Estados Unidos, suspender as restrições impostas desde o dia 12 de junho.

No início do mês, a Casa Branca havia limitado o compartilhamento e comercialização do Mythos 5 e do Fable 5, IAs da Anthropic, por motivos de segurança. Na última sexta-feira, 26, de acordo com a empresa, o governo norte-americano já tinha liberado o acesso ao Mythos a somente um “conjunto de organizações dos EUA que operam e defendem infraestruturas críticas”.

Nesta terça-feira, a Anthropic comunicou que o cenário restritivo havia mudado. Confira a nota na íntegra:

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“Recebemos a notificação de que o Departamento de Comércio suspendeu as restrições de exportação para o Claude Fable 5 e o Mythos 5. Começaremos a restabelecer o acesso amanhã e divulgaremos atualizações em breve. Somos gratos aos nossos usuários pela paciência e a todos que trabalharam conosco no relançamento dos modelos.”

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Além da disponibilização dos modelos de IA, a Anthropic relatou em novo informe que ainda busca colaborar com a Casa Branca. Veja o trecho da declaração:

“Estamos ampliando nossa colaboração com o governo dos EUA em testes de modelos e medidas de segurança. Isso incluirá acesso antecipado aos modelos e mecanismos de proteção para fins de avaliação, compartilhamento de informações sobre *jailbreaks* e uso indevido, além de recursos dedicados a pesquisas conjuntas.”

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Relação entre a Anthropic e Trump

A Anthropic e o governo norte-americano mantêm uma relação turbulenta há alguns meses. A empresa entrou em conflito com o presidente Donald Trump por tentar limitar a forma como seus modelos seriam utilizados para fins militares. Em decorrência desse abuso, alegado pela Anthropic, o governo norte-americano está sendo processado pela empresa. Além disso, a Anthropic e a Casa Branca se mostram muito discordantes em relação à regulamentação da IA.

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TAGS:
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