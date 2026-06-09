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A Anthropic lançou o Claude Fable 5, uma IA poderosa baseada no temido Mythos, mas com foco em segurança. Superando modelos anteriores em engenharia de software e pesquisa, o Fable 5 chega com barreiras para evitar uso indevido. Saiba como essa nova IA pode transformar o desenvolvimento e os planos de acesso.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Anthropic anunciou nesta terça-feira, 9, o lançamento do Claude Fable 5, modelo de inteligência criado com base no Claude Mythos, mas com barreiras de segurança implementadas. A empresa tem causado temor na área de tecnologia desde que anunciou que sua IA Mythos era “super poderosa” e que conseguia encontrar brechas em sistemas complexos com facilidade e rapidez.

De acordo com a Anthropic, as habilidades do Fabel 5 estão além de qualquer outro modelo já disponibilizado livremente pela empresa. “Quanto maior e mais complexa for a tarefa, mais o Fable 5 ultrapassa nossos outros modelos”. Uma das principais habilidades dele é a de assistente para desenvolvedores, além de ter ótimas performances em engenharia de software, trabalhos complexos e pesquisa científica.

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A Anthropic deixou claro que um modelo “tão capaz” traria riscos, motivo pelos quais o Fable 5 carrega consigo uma série de impedimentos, criados para que suas capacidades não sejam mal utilizadas em áreas como a cibersegurança. Uma dessas barreiras é o fato de que, caso um pedido sobre assuntos específicos apareça, o Fable 5 não responderá, mas sim o segundo modelo mais capaz, o Claude Opus 4.8. O comunicado destacou ainda como, para garantir essa segurança, a IA será conservadora de início e provavelmente verá certos pedidos como ameaças.

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O Claude Fabel 5 já está disponível para os usuários que pagam o plano Enterprise. Para os usuários Pro, Max, Team e outros formatos do Enterprise o uso do modelo estará disponível até o dia 22 de junho. A partir da data, ele será liberado apenas mediante o uso de créditos. A empresa declarou em um comunicado que, a partir desse ponto, pretende eventualmente restaurar o uso livre para esses planos.

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A Anthropic trouxe preocupação à área da tecnologia após anunciar, há poucos meses, o Claude Mythos. Classificada como uma IA super poderosa e capaz de encontrar falhas complexas em grandes sistemas, empresas do Vale do Silício, bancos e outras organizações voltadas à tecnologia demonstraram seu temor. Como forma de conter os ânimos, a empresa instituiu o Projeto Glasswing, em que big techs teriam acesso antecipado ao modelo para testes e proteção.