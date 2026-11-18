Ler Resumo





A participação de Anitta no aguardado Grand Theft Auto 6 foi revelada: a cantora brasileira atua como uma podcaster sobre saúde sexual. Além dela, uma grande massa de artistas e celebridades, incluindo a banda Sepultura, Bad Bunny e Lana del Rey, também marcam presença com músicas ou como apresentadores de rádio no game.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A um dia do lançamento oficial do game mais aguardado do ano, diversos jogadores que já tiveram acesso ao jogo descobriram a grande massa de artistas e celebridades que encarnaram algum personagem durante a narrativa de Grand Theft Auto 6. Entre eles, um dos únicos brasileiros até o momento é a cantora Anitta, que atua como uma podcaster sobre saúde sexual. Outras celebridades também ganharam espaço.

Diferentemente de outros nomes que já participam do game, Anitta não havia sido revelada para o público. Ela apresenta o programa de rádio Dra. Nita Responde, parte da estação The Wipe. No programa, “Dra. Nita” é uma especialista sexual que recebe convidados em entrevistas e dá conselhos sobre assuntos relacionados.

Além de Anitta, a banda brasileira Sepultura também aparece, com a música “Territory” na rádio The Chamber 106. 6. A atriz Barbie Ferreira (Euphoria), brasileira pelo lado da mãe, aparece como convidada do programa da Dra. Nita. Também aparecem nas rádios a banda Azymuth (com sua música “Águia não come mosca”) e a cantora Cristina Camargo, com “Moral tem hora”.

Internacionais

Continua após a publicidade

Mundo afora, outros artistas e celebridades reconhecidas também participam de GTA 6, seja na trilha sonora ou como apresentadores das rádios. No comando da rádio pop Flash FM, a modelo Alex Consani e a cantora Robyn encarnam o papel de apresentadoras para os ouvintes.

Para a música latina, GTA 6 constrói uma estação de rádio dedicada, a Cocoteo FM. Como apresentadores, ficam o fenômeno mundial Bad Bunny e a cantora porto-riquenha RaiNao. “EoO”, de Bad Bunny, é uma das faixas tocadas pela rádio, além de outras músicas latinas. Na rádio country, a Back Country Radio, um dos nomes reconhecidos na apresentação é o de Lana del Rey.

Continua após a publicidade

Ainda entre os apresentadores, Burna Boy e Palms Trax são os responsáveis pela estação de afrobeats AfroBank FM. A trilha sonora das rádios também encanta: além dos apresentadores já reconhecidos, com músicas disponíveis no game, Charli XCX, Zara Larsson, pinkpantheress, Black Sabbath e Pitbull fazem parte dos artistas que terão músicas dentro do jogo.