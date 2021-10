Analistas apontam servidores como provável origem do problema no Facebook

Com mais de cinco horas de interrupção nos serviços do Facebook, Instagram e WhatsApp, nesta segunda-feira, 4, não se sabe ainda quais as causas do incidente. Especialistas em segurança da empresa ainda estão tentando identificar a raiz do problema, de acordo com um memorando interno e funcionários com conhecimento sobre o assunto na sede, nos Estados Unidos.

Dois membros da equipe de segurança do Facebook, que falaram ao New York Times sob condição de anonimato, disseram ser improvável que um ataque cibernético tenha ocorrido porque dificilmente afetaria tantos aplicativos ao mesmo tempo.

Especialistas em segurança disseram que o problema provavelmente se originou de uma configuração incorreta dos servidores do Facebook, que não permitem que as pessoas se conectem a sites como Instagram e WhatsApp. Quando esses erros ocorrem, as empresas frequentemente voltam à configuração anterior, mas os problemas do Facebook parecem ser mais complexos e exigir atualização manual.

A falha generalizada no acesso mostra para os usuários uma mensagem de erro no domain name system (DNS) – a tecnologia que liga o endereço usado para se chegar aos sites internet protocols (IPs) dos servidores correspondentes que hospedam o conteúdo das páginas. Esta não é a primeira vez que o grupo de serviços administrados pelo Facebook apresenta problemas. Em junho deste ano, uma interrupção semelhante aconteceu.

Na prática, é como se os números de telefone dos serviços do Facebook tivessem sido apagados da gigantesca agenda da internet. O gestor do DNS do Facebook e dos demais serviços é o próprio Facebook, o que pode significar que uma atualização malsucedida ou um erro grave nos principais servidores das redes sociais possa ter acontecido.

No fim da tarde, Mike Schroepfe, diretor de tecnologia do Facebook, usou sua conta no Twitter para se desculpar com os usuários: “‘Sinceras’ desculpas a todos os afetados por interrupções nos serviços do Facebook no momento. Estamos enfrentando problemas de rede e as equipes estão trabalhando para depurar e restaurar os serviços o mais rápido possível”.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021