Amazon busca talentos no Brasil para sede em Seattle

A Amazon, que expandiu suas operações no Brasil no final de 2012 ao dar início às vendas de Kindle no país, agora quer descobrir talentos brasileiros. E para isso realizará nas próximas três semanas um processo de seleção, cujo objetivo é encontrar candidatos para vagas em sua sede em Seattle, nos Estados Unidos. As entrevistas acontecerão nas cidades de São Paulo e Brasília e podem indicar o interesse futuro da empresa em aumentar os seus negócios por aqui, com a consolidação de uma loja on-line completa, e não somente voltada a livros eletrônicos, como já acontece em outros países.

Leia também:

Amazon inicia operação no Brasil e lança Kindle por R$ 299

Ao todo, a empresa abriu três vagas: desenvolvedor de software, gerente de programação técnica e gerente de desenvolvimento de software. A companhia vai arcar com todos os custos de mudança e visto de trabalho.

Para as posições, a Amazon exige sólida experiência de mais de três anos na área de tecnologia, graduação em Ciências da Computação, domínio de linguagens de programação como Java e C++, conhecimento em arquitetura de projeto distribuído, Perl, SQL e Linux, além de experiência em Javascript, sistemas distribuídos, algoritmos e banco de dados.

Os interessados devem preencher um formulário e em seguida enviá-lo para o e-mail dakottaa@amazon.com. Na mensagem devem conter os dados de contato do candidato e o seu currículo.

Segundo Alex Dakotta, responsável pelo processo de seleção da companhia nos Estados Unidos, a Amazon quer internacionalizar o seu time. “Estamos buscando candidatos em países de onde vieram funcionários muito talentosos. O Brasil é um desses lugares”, diz. “Organizamos processos locais, mas estamos diversificando nossos esforços no exterior.”