Amazon abrirá primeira loja de roupas em Los Angeles ainda em 2022

A Amazon continua explorando oportunidades no mundo físico com a inauguração de sua primeira loja de roupas. A unidade da Amazon Style será instalada no shopping The Americana at Brand, em Los Angeles, Estados Unidos, no segundo semestre de 2022.

A proposta é oferecer um ambiente com muita tecnologia. Modelos das roupas ficarão expostos de forma semelhante ao que se encontra em qualquer loja do tipo, mas a escolha da cor e do tamanho será feita digitalmente. As peças serão então enviadas a um provador que o consumidor destrava com seu smartphone. Dentro de cada cabine será possível pedir mais roupas, trocar de tamanho ou testar outras combinações, e a equipe entregará as peças sem que a pessoa saia desse espaço.

Como já acontece na loja virtual da Amazon, um algoritmo vai sugerir algumas combinações de looks. Dentro das cabines, o consumidor vai dar notas às recomendações, e o sistema vai sendo moldado de acordo com suas preferências. A oferta contará com “centenas de marcas”, de acordo com a empresa, incluindo sugestões de influenciadores e itens mais caros. Atualmente, a loja online já conta com algumas grifes, como Oscar de la Renta, mas os principais nomes do mercado de luxo continuam de fora da plataforma.

A Amazon já tem uma rede de mercearias, algumas unidades de livrarias e um salão de cabeleireiro. Será possível pagar pelas compras usando o sistema Amazon One, que reconhece a palma da mão do cliente e debita o valor diretamente de seu cartão de crédito.