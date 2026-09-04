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Tecnologia

Agência de segurança viária dos EUA abre investigação sobre Cybercab, da Tesla, poucas horas após lançamento

Veículo começou a funcionar em Austin, no Texas, e é um táxi autônomo sem volante ou pedais

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 16h20 | Atualizado em 4 set 2026, 16h20
Carro esportivo dourado com rodas aerodinâmicas e um motorista ao volante, atravessando uma faixa de pedestres em uma rua movimentada. Ao fundo, prédios modernos, pessoas caminhando na calçada e uma placa de Coming Soon em uma vitrine
Um dos modelos do carro durante testes em San Jose (Andrej Sokolow/picture alliance/Getty Images)
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Agência de segurança viária dos EUA abre investigação sobre Cybercab, da Tesla, poucas horas após lançamento Priorizar nos meus resultados Google

A agência federal de segurança viária dos Estados Unidos (National Highway Traffic Safety Administration, ou NHTSA) abriu nesta sexta-feira, 4, uma investigação sobre o Cybercab, veículo sem volante nem pedais da fabricante americana Tesla destinado a serviços de táxi autônomo e que acaba de entrar em operação comercial em Austin, no Texas.

A investigação busca determinar “o processo e os dados técnicos nos quais a Tesla se baseou para certificar o Cybercab, assim como os problemas relacionados”, segundo um comunicado publicado no site da agência reguladora.

As normas federais exigem atualmente que qualquer veículo usado comercialmente tenha volante e pedais, a menos que seja concedida uma isenção, mas a Tesla não solicitou nenhuma. O anúncio da investigação, feito na noite de quinta-feira, ocorreu poucas horas depois de a empresa começar a operar comercialmente o Cybercab após um evento de lançamento.

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A Tesla promoveu a segurança do veículo e sua facilidade de uso por pessoas com deficiência e afirmou que o Cybercab está “democratizando o transporte limpo para todos”. Nos Estados Unidos, as próprias montadoras certificam que seus veículos cumprem as normas federais. A Tesla informou à agência que havia certificado o cumprimento de todas as normas aplicáveis pelo Cybercab e que planejava ampliar o serviço para mais veículos e localidades.

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A empresa começou a oferecer um serviço de táxis autônomos em Austin no ano passado, utilizando SUVs Model Y, e depois expandiu a operação para cidades do Texas, da Flórida e da Califórnia. As normas estaduais exigem que muitos desses veículos tenham um supervisor humano capaz de assumir a direção.

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Até esta quarta-feira, a Tesla tinha 314 táxis autônomos registrados no Texas, incluindo 45 Cybercabs, segundo a FSD Database, com base em dados do Departamento de Veículos Motorizados do estado. A Waymo, empresa de veículos autônomos da Alphabet, matriz do Google, oferece seus serviços em 11 cidades americanas.

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(com AFP)

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