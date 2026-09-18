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Tecnologia

Abertura de vendas do iPhone 18 Pro e 18 Pro Max gera filas pelo mundo; saiba preços e promoções no Brasil

Câmera com abertura variável, chip A20 Pro e inteligência artificial são as principais novidades para os aparelhos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 17h44
Quatro smartphones de costas, alinhados diagonalmente da esquerda para a direita, em fundo preto. Da esquerda para a direita: um telefone preto, um branco, um azul claro e um vermelho escuro. Todos exibem o logo da maçã no centro e três lentes de câmera no canto superior esquerdo
Aparelhos estão disponíveis nas cores preto, prateado, glacial e bordô (Apple/Divulgação)
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As vendas dos novos celulares da Apple, os iPhones 18 Pro e 18 Pro Max começaram hoje no Brasil e no mundo. Por todo o planeta, usuários formaram filas para comprar os novos aparelhos, e no Brasil diversas empresas e varejistas lançaram promoções para a venda do telefone. Feito com chip A20 Pro e câmera com abertura variável, os celulares chegam ao mercado com grande influência da inteligência artificial com o Apple Intelligence e Siri AI. 

As vendas nas lojas começam no Brasil no mesmo dia que nos Estados Unidos. Pelo mundo, usuários nas redes sociais mostraram filas nos EUA, China, Coréia do Sul, Índia, Austrália e Reino Unido, entre outros países. A imprensa local da Índia registrou esperas de mais de dez horas nas filas pelos telefones. Em Nova York, as lojas da Apple foram enfeitadas com as cores dos novos modelos, e o vice-presidente de marketing da empresa, Greg Joswiak, esteve presente no início das vendas. 

Na Austrália, a emoção pelo telefone foi tanta que um jovem de 20 anos, Lachlan Collyer, passou horas do lado de fora na loja oficial da empresa em Sydney, para ser o primeiro a adquirir o celular. Quando a loja abriu, outro homem correu para dentro e alegou ser o primeiro, o que gerou uma briga entre os dois. 

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Vendas no Brasil

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O Brasil tem apenas duas lojas oficiais da Apple, uma em São Paulo (no Shopping Morumbi) e outra no Rio de Janeiro (no Village Mall). Apesar disso, operadoras de telefonia e varejistas marcaram presença no lançamento do aparelho com promoções e novas opções de parcelamento para quem deseja adquirir o iPhone 18 Pro ou o iPhone 18 Pro Max. O iPhone Duo, por sua vez, ainda não está disponível no Brasil. Ele estará disponível somente a partir de 23 de outubro. Os modelos são vendidos nas cores preto, prateado, glacial e bordô. 

Operadoras de telefonia como a TIM, a Vivo e a Claro lançaram promoções exclusivas na venda do aparelho junto de um plano. No caso da TIM, os planos pós-pago Black Família VIP agrupam a maior parte das promoções. Através deles, os preços do telefone ficam abaixo do praticado pela Apple. O iPhone 18 Pro de 256 GB sai por R$ 8.999 (na Apple, está por R$ 11.999) e a versão de 512 Gb sai por R$ 10.999 (na Apple está por R$ 13.499). O modelo Pro Max sai por R$ 9.999 na versão de 256 GB (em comparação com R$ 12.999 da Apple) e R$ 11.199 na versão de 512 GB (que está por R$ 14.499 na Apple). Também existe a opção de parcelar em até 21 vezes. 

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A Vivo trouxe como promoção um bônus de R$ 800 para os clientes que se inscreverem no pré-cadastro. Através da operadora, o iPhone 18 Pro sai por R$ 9.349, com até 12 parcelas. O 18 Pro Max, por sua vez, sai por 12 parcelas de R$ 854,10. A Claro apostou em uma promoção que envolve parcelamentos de até 21 vezes. No varejo, o Mercado Livre se destaca com opção de até 27 vezes para o parcelamento dos novos telefones. 

No site da Apple, o iPhone 18 Pro é vendido por R$ 11.999 na versão de 256 GB, R$ 13.499 na versão de 512 GB, R$ 16.499 na versão de 1 TB e R$ 20.999 na versão de 2 TB. No caso do iPhone 18 Pro Max, a versão de 356 GB sai por R$ 12.999, a de 512 GB por R$ 14.499, a de 1 TB por R$ 17.499 e a de 2 TB por R$ 21.999. 

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