Ler Resumo





À frente do Google Cloud no Brasil, Milena Leal detalha os planos de dobrar os investimentos em infraestrutura no país até 2030. Em entrevista, a executiva analisa a expansão da inteligência artificial, os desafios de segurança e privacidade e a urgência na formação de novos talentos na área.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Com mais de 35 anos de experiência no setor de tecnologia, Milena Leal assumiu a posição de Country Manager do Google Cloud no Brasil em um momento de expansão da inteligência artificial e dos investimentos da empresa no país. À frente da operação brasileira, a executiva acompanha o crescimento da demanda por infraestrutura em nuvem, os desafios de segurança e governança no uso de IA e a necessidade de capacitação de profissionais para o mercado. Em entrevista, ela fala sobre o papel do Brasil na estratégia global do Google, a competição entre empresas de tecnologia e como a inovação pode transformar a vida das pessoas.

Durante o Google Cloud Summit, a empresa explicou que irá dobrar os investimentos em infraestrutura no país até 2030. O que o Brasil representa para o Google Cloud? Qual é a importância do país para a empresa?

O Google Cloud no Brasil e o Brasil, de forma geral, são muito relevantes não só para o Google Cloud, mas também para o Google, quando a gente pensa na alfabetização de todas as empresas no mundo inteiro.

O Brasil é um grande inovador, um país onde as empresas acabam fazendo inovação com uma facilidade muito grande. E o Google está muito presente aqui já há muitos anos. E nós entendemos que o Brasil é realmente um país pujante, com uma capacidade tecnológica gigantesca, um potencial que a gente ainda tem muito espaço para alcançar. Além de ser um país onde, realmente, as pessoas estão mais abertas a receber inovação, talvez pela nossa cultura de resiliência, de criatividade.

O brasileiro sempre está passando por algum desafio, então ele precisa chegar ao próximo ponto. E isso faz com que as pessoas busquem as tecnologias, as redes sociais, a infraestrutura, o uso de AI, para transformar ali a sua vida e ganhar mais celeridade.

Continua após a publicidade

Em contrapartida, quando o Google olha para o Brasil e vê o tamanho dessa oportunidade, entende tudo o que a gente pode fazer, e tem um mercado recebendo isso de braços abertos, faz com que a empresa mire para nós com um olhar de muito mais atenção.

O Google está investindo tudo isso aqui no Brasil e não em outros países da América Latina porque, no Brasil, a demanda tecnológica dos nossos clientes tem crescido com uma rapidez muito grande. E, obviamente, para atender a essa demanda e a todo esse potencial que a gente tem agora, o Google está olhando com bastante carinho. Temos que aproveitar muito.

O que as pessoas que lidam diariamente com o Google Cloud, como profissionais de TI e as empresas que dependem de vocês, podem esperar para os próximos anos no âmbito da infraestrutura?

Continua após a publicidade

Quando a gente fala dessa expansão, de dobrar nossa capacidade de energia, eu falo de mover essa economia dentro do país, porque essa capacidade, ela pode acontecer de várias maneiras, seja crescendo a nossa região de nuvem aqui no Brasil, seja criando novas áreas de oportunidade de desenvolvimento… Tendo a possibilidade de consumir os produtos do Google aqui localmente, o que, de certa forma, ajuda muito na questão de latência, de disponibilidade e, obviamente, de custos.

A questão de cloud soberana, de preocupação com os dados, esse tipo de coisa, a gente já consegue entregar sem risco, porque, às vezes, existe uma preocupação do governo, do país com relação a isso, e nós entregamos isso tudo com muito mais velocidade. Claro que, atrás disso, existe um monte de coisas que podem vir aí a reboque dessa transformação, que é uma amplificação desses serviços, a amplificação de demanda dos profissionais que vão trabalhar não só para o Google Cloud, mas para o nosso ecossistema e para os clientes.

A partir disso, a gente tem uma geração de oportunidades de emprego muito grande, existe uma necessidade, uma demanda forte de treinamento e capacitação, porque, hoje, a gente brinca que não tem gente suficiente. Então, também existe um compromisso muito importante nosso de ajudar o Brasil nesse processo de educação, de letramento, mas que, no final do dia, para a gente é mais importante só do que o conhecimento e o uso da tecnologia, é capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho, porque isso vai mudar a vida dessas pessoas, vai dar mais capacidade de emprego, de produção, e, obviamente, quem entende de nuvem de AI tem um salário muito mais valorizado do que quem não conhece. Então, tudo isso é parte do nosso compromisso com o Brasil.

Continua após a publicidade

A questão da segurança digital com a IA tem sido cada vez mais presente. Como o Google Cloud equilibra a evolução tecnológica, com cada vez mais funcionalidades para a IA agêntica, com a necessidade por segurança e controle dos próprios dados que as empresas buscam?

Quando a gente pensa não apenas na inteligência artificial, mas no acesso ao dado, no acesso à informação, o Google Cloud tem uma preocupação muito grande com a segurança e a privacidade desses dados do cliente.

A gente precisa se preparar da melhor forma possível. Os nossos modelos são projetados para não armazenar esse dado e ficar com esse dado guardado. Não é sobre isso. A gente tem um cuidado muito grande com a privacidade dos dados dos nossos clientes. Existe uma série de propriedades e tecnologias que nós desenvolvemos para evitar que esse tipo de coisa aconteça.

Continua após a publicidade

Nós temos uma equipe dedicada do grupo que cuida especificamente de catástrofes que podem acontecer com AI, que aplica o que a gente chama de Frontier Safety Framework, que, na verdade, é um framework de segurança que tem um monte de regras que precisam ser respeitadas, e esse time entra em ação quando a gente prevê que alguma coisa pode acontecer.

Então são feitos, por exemplo, bloqueios de acesso, ele cria um monte de outras barreiras para evitar qualquer tipo de vazamento. Hoje o Google Cloud é a nuvem mais segura do mercado, justamente porque a gente tem um cuidado muito grande no acesso e no controle dessa informação. E o que a gente tem feito nos últimos anos é transferir para os nossos clientes esse conhecimento também. Nós compramos e adquirimos um portfólio muito grande de soluções de segurança, que o Google comprou primeiramente para se proteger, mas acabou virando parte daquilo que a gente tem como oferta para o mercado, para poder ajudar essas empresas a obterem todo esse controle.

Temos trabalhado nos últimos anos com um foco muito grande para ajudar as empresas a terem a mesma tecnologia de segurança que o Google aplica para si, mas ao mesmo tempo levando esse cuidado da governança. Não só para que as empresas fiquem menos vulneráveis, mas para que elas também aprendam a cuidar desse ambiente e que isso não se torne depois um gargalo no futuro de custo.

Continua após a publicidade

O Brasil é um dos países que mais utilizam IA no mundo hoje em dia, e o uso dentro de empresas é muito grande, mas ainda fora do fluxo interno, geralmente ele está ligado a opções do funcionário, que pode usar outras ferramentas além das do Google Cloud. Como a empresa vê essa competição no Brasil, que é um mercado que tem o furor pelo uso da IA?

Eu sou suspeita para falar porque eu acredito fielmente que a tecnologia do Google é a melhor, mas a gente respeita (risos). Brincadeiras à parte, o Google é um precursor do desenvolvimento aberto. A gente tem várias tecnologias open source, gratuitas, e a gente sempre respeitou essas diferenças porque a gente entende, sim, que por vezes as empresas precisam ter diferentes tecnologias para usos distintos, e ao mesmo tempo às vezes para gerar até uma competição de preço saudável entre os fornecedores.

Com isso, qual tem sido o nosso posicionamento? Obviamente um esforço muito grande da empresa em desenvolver as melhores tecnologias, em colocar no mercado os modelos mais rapidamente que a concorrência, e modelos que superam como o último que a gente acabou de lançar. Então é bom para o cliente e bom para nós, mas ao mesmo tempo, o que a gente tem se preocupado muito, é em oferecer uma plataforma de controle que ela seja agnóstica e ajude o cliente a plugar nessa mesma plataforma modelos de diferentes empresas.

Só que muitas vezes você precisa de uma camada de gestão de orquestração para você ver onde está performando bem, onde não está, qual é o custo, onde é melhor eu colocar essa aplicação, para quem eu vou dar acesso a isso, e isso tudo está dentro da nossa plataforma de gestão, que a gente chama de Gemini Enterprise Platform, que é uma plataforma onde você pode criar os modelos, mas ao mesmo tempo você pode se conectar para gerenciar esses modelos externos dos outros concorrentes, mas trazendo para o nosso cliente, a empresa e dar a ela a possibilidade de comparar e usar o que for melhor para ela naquele momento, então acho que esse é um grande diferencial.

Você já comentou que, antes de chegar ao cargo, houve uma movimentação interna na empresa vinda dos funcionários que buscavam te apoiar para a vaga, e você disse que “as pessoas não são promovidas, elas são eleitas”. Como você consegue usar essa visão — que é parte de uma burocracia interna — e refleti-la em seu cargo para o Brasil?

Isso traz um peso de responsabilidade ainda maior, porque eu imagino que se eu entrasse numa outra empresa nessa mesma posição, mas sem conhecer ninguém, você fala “não estou nem aí, não conheço ninguém, vou executar o meu trabalho e está tudo certo”. Quando eu comentei sobre essa questão de ser eleita, de fato, foi um divisor de águas para a minha decisão de me aplicar à posição, mas, principalmente, eu me senti muito acolhida por todo mundo aqui, por todas as pessoas do time, de enxergarem em mim a pessoa que pode direcionar o crescimento.

Nunca é sobre uma pessoa só, mas eles enxergaram em mim a líder que, colaborativamente, trabalhando com todos, faria com que esse crescimento fosse possível. E a eleição é muito vinculada a isso. A gente fala eu arranjei um emprego, eu fui promovida. Não, alguém te escolheu para estar ali. Alguém falou que é esta pessoa que vai estar ali.

Esse ano, eu trabalhei muito mais do que todos os outros anos e dediquei minha vida, minha saúde, parte do que eu tenho enquanto tempo, para fazer as coisas acontecerem aqui. Porque, como toda organização, a gente tem que crescer, você tem que ajustar os processos, você tem que lidar com as pessoas, você tem que entender as interferências externas e lidar com isso para motivar todo mundo, tirando os bloqueios para a coisa dar certo.

Você sempre pode olhar o copo meio vazio ou meio cheio, mas eu prefiro olhar o copo meio cheio, porque, de fato, a gente está vivendo um momento muito bacana, com grande potencial e ter sido escolhida faz com que eu tenha uma responsabilidade ainda maior com essas pessoas, de não só crescer o Globo Cloud no Brasil, mas fazer com que essas pessoas cresçam conosco. Então, eu tenho essa responsabilidade quando eu dou uma entrevista, quando eu vou fazer uma apresentação, eu sempre penso: “Eu estou aqui representando um grupo de pessoas, uma marca importante, os clientes que compram da gente”, e isso traz um peso de responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo me dá um baita orgulho.

Você começou a trabalhar muito cedo, e não é formada na área de tecnologia. Apesar disso, você tem uma longa experiência dentro da área também em outras empresas. Em que ponto da sua carreira você conseguiu identificar que seu ponto atual seria um caminho possível?

Olha, acho que foi lá atrás mesmo, eu tinha acabado de começar a trabalhar quando eu tive essa virada de chave. Muito porque, naquele momento, o que tinha de mais moderno era você implementar um sistema de gestão empresarial dentro de uma empresa, as empresas tinham tudo solto, em várias planilhas, em várias aplicações diferentes, e ter um sistema empresarial mudava muita coisa.

Quando eu comecei a me reunir com os meus clientes, e eles contavam todos os problemas que eles tinham para fazer gestão das empresas, nos diferentes processos, e depois a gente apresentava como, adotando aquela tecnologia, eles iam passar a trabalhar de uma forma diferente, ficou muito claro o quanto a tecnologia traria um impacto positivo para a vida daquelas pessoas, porque ganhariam mais tempo, elas seriam mais ágeis, enfim. A empresa ia conseguir coordenar, orquestrar, ter visibilidade de coisas que ela não tinha antes. Quando eu percebi que a tecnologia, ela realmente trazia esse impacto, eu falei, eu não quero estar em outro lugar. Eu quero trabalhar nessa indústria aqui. Eu não sei o que que eu vou estar fazendo, mas trabalhar com isso é o futuro, porque isso daqui muda tudo.