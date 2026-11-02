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Tecnologia

A surpresa que o Google preparou para os fãs de Zelda antes do lançamento do novo game

Easter egg no buscador aposta na nostalgia às vésperas do remake de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time', programado para quinta, 5

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 17h07
Dois personagens de fantasia, um com cabelo verde e outro loiro, ambos com orelhas pontudas e roupas verdes, se encaram em uma floresta exuberante com árvores e folhagens verdes. Duas fadas luminosas flutuam ao redor deles, adicionando um toque mágico ao cenário.
Nova versão de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' será lançada exclusivamente para o Nintendo Switch 2. (Nintendo/Divulgação)
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Às vésperas do lançamento do remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, previsto para quinta-feira, 5, o Google entrou no clima com uma surpresa para os fãs de videogame: ao pesquisar por “Zelda” no buscador, os usuários encontram uma representação da Master Sword, a lendária Espada Mestra da franquia, no canto inferior direito da tela. Ao clicar ou tocar no objeto, uma animação é ativada e transforma a página de resultados em uma versão antiga do Google, com a aparência que o site tinha em 1998.

Leia mais: ‘Zelda: Ocarina of Time’ ganha remake com visual digno de filme da Pixar

A brincadeira nostálgica é uma referência ao mecanismo de viagem no tempo do game, no qual o protagonista Link alterna entre duas fases da vida ao retirar ou devolver a espada ao pedestal. A mudança transforma a fonte padrão da tela para a Times New Roman e mostra outras características da página na época. Uma nova interação com o objeto permite retornar à interface atual do buscador.

Foi justamente em 1998 que o jogo original chegou ao Nintendo 64, mesmo ano em que o Google foi fundado. A nova versão do jogo clássico será lançada exclusivamente para o Nintendo Switch 2 e promete gráficos atualizados e melhorias na jogabilidade.

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