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A escassez de memória RAM tem elevado os preços de produtos de tecnologia, gerando dúvidas sobre o Playstation 6. O diretor financeiro da Sony, Lin Tao, tranquilizou os fãs, afirmando que o projeto do PS6 segue o planejado. A empresa antecipou a negociação de componentes para evitar atrasos. O investimento na nova arquitetura do console aumentará no próximo ano fiscal, enquanto o PS5 se aproxima de 100 milhões de unidades vendidas.

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Com a onda de problemas de distribuição de memória RAM, muitos produtos da área de tecnologia que necessitam das placas — como os computadores — tiveram um aumento em seus preços. Dentro desse âmbito, também entram os consoles, como o Playstation e o Xbox. Por isso, cria-se a dúvida sobre o ponto em que está o desenvolvimento do futuro console da Sony, o Playstation 6. Para tranquilizar os usuários, o diretor financeiro da companhia, Lin Tao, falou à imprensa sobre o caso.

Para Tao, a empresa já alinhou suas previsões de vendas para o próximo ano fiscal com relação à quantidade de componentes negociada. De acordo com o executivo, o projeto do novo aparelho também não enfrenta problemas: “O empreendimento em si está prosseguindo conforme o planejado”, explicou durante a última apresentação de resultados financeiros da empresa, publicada no início de novembro.

A declaração ocorre em meio à alta dos custos de fabricação de componentes eletrônicos, especialmente de memória RAM, que tem pressionado o mercado de consoles. A Sony afirma ter se antecipado às dificuldades ao negociar o abastecimento necessário para atender à demanda prevista, estratégia que busca evitar atrasos e limitações na produção do PS6.

Os investimentos voltados à nova arquitetura do console devem ganhar força no próximo ano fiscal. A empresa, porém, ainda não divulgou uma data de lançamento nem detalhes técnicos do aparelho. Durante a mesma apresentação, a Sony informou que vendeu mais 2,6 milhões de unidades do PlayStation 5 no último trimestre, chegando a 97,9 milhões de consoles comercializados desde o lançamento. O resultado mantém o aparelho próximo da marca de 100 milhões de unidades.