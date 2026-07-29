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Tecnologia

A proibição de Trump sobre robôs humanoides chineses nos Estados Unidos

Governo americano vê as tecnologias robóticas como ameaça à segurança nacional

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 18h25
Robôs humanoides brancos e cinzas em uma linha de montagem, com dois homens observando um deles à direita. O ambiente é uma fábrica com iluminação fluorescente e prateleiras ao fundo
Máquinas são um dos pontos mais modernos da robótica, em especial na China (VCG/VCG/Getty Images)
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A Comissão Federal de Comunicação (FCC) dos Estados Unidos baniu na última terça-feira, 29, os robôs humanóides da China, sob a justificativa de que a tecnologia do outro lado do mundo traz “riscos inaceitáveis” à segurança nacional. 

As definições da Comissão caracterizam os robôs como “dispositivos robóticos avançados”, e vão além dos que se assemelham aos humanos. Os quadrúpedes, também muito famosos, entram nas restrições. De acordo com o órgão, essas máquinas coletam dados que “poderiam ser utilizados com más intenções para espionar os americanos”. 

O órgão também baniu nos EUA inversores de energia, ferramentas que permitem a conexão de fontes renováveis de energia e bateria à equipamentos de data centers. Essa proibição faz parte de um esforço do governo Trump para impedir os avanços da tecnologia chinesa, cada vez mais abrangente, em especial nos ramos de inteligência artificial. 

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A embaixada da China em Washington afirmou que o país pede aos EUA que ouça as vozes racionais do ramo do comércio dos dois países, e que pare de manchar e ameaçar as empresas chinesas com sanções comerciais. 

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De acordo com informações do Guardian, a proibição só valerá para modelos novos, que ainda não chegaram aos EUA. Apesar disso, a FCC manterá o direito de revogar permissões de máquinas que já circulam pelo país norte-americano. Informações de um funcionário do governo cedidas à Reuters mostram que o governo Trump vê a segurança da economia como parte da segurança nacional, e que continuará a implementar uma agenda política “multifacetada” para a economia americana.

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