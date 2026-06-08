A parceria entre Uber e Wayve que levará carros autônomos a Londres

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Londres se prepara para a estreia dos primeiros robotáxis movidos a Inteligência Artificial da Wayve. A empresa britânica lançará inicialmente dezenas de veículos, supervisionados por motoristas da Uber, marcando o início de uma expansão global. No entanto, a crescente presença de carros autônomos levanta dúvidas sobre a segurança da IA.

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Em Londres, um novo tipo de motorista está prestes a estrear nas pistas da capital do Reino Unido. O problema é que ele, na verdade, não é real. A empresa britânica de automóveis Wayve anunciou a primeira leva de “robotáxis” que vão circular pela capital, todos movidos à Inteligência Artificial.

A Wayve é uma empresa britânica voltada para veículos autônomos, fundada em 2017. O início dos robotáxis em Londres é só o começo de um lançamento global que vai incluir mais de 10 outras cidades, como Tóquio. A empresa tem testado sua tecnologia nas ruas de Londres desde 2018 e, segundo eles, o lançamento inicial vai incluir apenas algumas dezenas de carros.

De início, as corridas da Wayve serão supervisionadas por motoristas licenciados da Uber, todos com treinamento especializado, antes da operação autônoma começar.

Os carros autônomos tem se tornado cada vez mais presentes no mundo, em especial nos Estados Unidos. O que antes era apenas uma possibilidade de um futuro tecnológico, agora é completamente real e tem trazido dúvidas sobre a real segurança da IA usada em certos carros e em seus métodos de direção.

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Segundo informações da CNN sobre os carros autônomos da Waymo, uma série de incidentes relacionados à segurança já foram denunciados sobre esse tipo de veículo. Alguns exemplos incluem ultrapassar sinais vermelhos e dirigir em direção ao tráfego contrário.