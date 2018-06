Por que será que as redes sociais despertam os instintos mais primitivos dos seres humanos? Não parece que muitos postam de forma impulsiva, quase automática, no Facebook? E quando impera a incoerência nos posts, a exemplo daqueles usuários que apoiaram a greve dos caminhoneiros, mas ao mesmo tempo não aceitam pagar mais impostos para arcar com as reivindicações desses profissionais? Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: