A Origem dos Bytes: Fortnite, o jogo conquistou a cabeça dos jovens

VEJA desta semana conta com uma reportagem que se debruça sobre o fenômeno Fortnite. O jogo, gratuito, e para computador, celulares, tablets e consoles de videogame (Xbox e Playstation), tem características que podem torná-lo viciante. A violência também corre solta: o objetivo é ser o último sobrevivente em uma batalha que envolve até outros 100 concorrentes.

Mas será que tem tantos motivos para se preocupar, caso seja um pai com filhos adeptos do passatempo, ou um adulto que gosta de dedicar umas horas a Fortnite? O editor Filipe Vilicic, à frente do programa semanal A Origem dos Bytes, testou e avaliou o game. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: