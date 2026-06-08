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Tecnologia

A OpenAI, criadora do ChatGPT, protocola pedido para abrir capital na Bolsa de Valores

Em uma publicação nas redes sociais, a empresa liderada por Sam Altman afirmou ter submetido recentemente um pedido confidencial de IPO

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 18h44 | Atualizado em 8 jun 2026, 18h48
Logotipo do ChatGPT em um fundo preto, exibindo um ícone branco com um padrão geométrico entrelaçado e o texto "ChatGPT" em branco abaixo
ChatGPT, da OpenAI (Matteo Della Torre/NurPhoto/Getty Images)
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A OpenAI, criadora do ChatGPT, protocola pedido para abrir capital na Bolsa de Valores Priorize VEJA no Google

A OpenAI, criadora do ChatGPT, deu na segunda-feira, 8, o primeiro passo para abrir capital na Bolsa de Valores de Nova York, uma semana depois de sua principal concorrente, a Anthropic. Ambas as empresas buscam levantar os enormes recursos necessários para sua expansão.

Em uma publicação nas redes sociais, a empresa liderada por Sam Altman afirmou ter submetido recentemente um pedido confidencial de IPO, mas que ainda não definiu o momento ideal para a listagem.

“Recentemente, protocolamos um formulário S-1 confidencial” junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), escreveu a OpenAI em um comunicado, explicando que decidiu divulgar as informações para evitar possíveis vazamentos.

“Ainda não definimos um cronograma” e “isso pode levar algum tempo, já que algumas das coisas que queremos fazer certamente serão mais fáceis de realizar como uma empresa privada”, acrescentou a empresa de inteligência artificial.

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Antes do IPO, a OpenAI triplicou o limite de venda de ações para seus funcionários, resultando em bilhões de dólares em liquidez para centenas de colaboradores, um dos eventos de criação de riqueza mais inéditos da história da tecnologia.

(Com AFP)

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