A OpenAI, criadora do ChatGPT, protocola pedido para abrir capital na Bolsa de Valores

A OpenAI, criadora do ChatGPT, deu na segunda-feira, 8, o primeiro passo para abrir capital na Bolsa de Valores de Nova York, uma semana depois de sua principal concorrente, a Anthropic. Ambas as empresas buscam levantar os enormes recursos necessários para sua expansão.

Em uma publicação nas redes sociais, a empresa liderada por Sam Altman afirmou ter submetido recentemente um pedido confidencial de IPO, mas que ainda não definiu o momento ideal para a listagem.

“Recentemente, protocolamos um formulário S-1 confidencial” junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), escreveu a OpenAI em um comunicado, explicando que decidiu divulgar as informações para evitar possíveis vazamentos.

“Ainda não definimos um cronograma” e “isso pode levar algum tempo, já que algumas das coisas que queremos fazer certamente serão mais fáceis de realizar como uma empresa privada”, acrescentou a empresa de inteligência artificial.

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Antes do IPO, a OpenAI triplicou o limite de venda de ações para seus funcionários, resultando em bilhões de dólares em liquidez para centenas de colaboradores, um dos eventos de criação de riqueza mais inéditos da história da tecnologia.

(Com AFP)