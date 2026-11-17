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A Polícia Federal investirá R$ 207,2 milhões na aquisição de 225 novas viaturas blindadas. Os veículos, de cinco categorias distintas, oferecerão proteção balística avançada, incluindo modelos capazes de suportar tiros de fuzil AK-47 e explosões de granadas. Descubra os detalhes dessa modernização.

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A Polícia Federal anunciou a compra de 225 viaturas. A nova frota vai custar aproximadamente 207 milhões de reais, terá cinco tipos diferentes de carros e três níveis de blindagem. Alguns deles estarão preparados para resistir a tiros de fuzil e explosões de granadas.

Os modelos variam de tamanho e potência e são adaptados para diferentes tipos de operações. Serão adquiridas 87 viaturas sedan e 138 do tipo veículo utilitário esportivo, SUV.

Os modelos mais baratos devem custar 679 mil reais. Os mais caros poderão chegar a 2,12 milhões de reais cada. Essa última categoria inclui carros com proteções balísticas de três tipos. Uma parte será blindada contra disparos de pistolas, revólveres e submetralhadoras.

A parte mais cara da frota terá proteção capaz de resistir a disparos de fuzis de alta potência, detonações de granadas de mão e até dinamit. Este tipo de blindagem é muito utilizado por equipes de segurança de chefes de Estado, autoridades e executivos de grandes corporações.

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A crise continua

A compra de blindados se dá num momento em que o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, enfrenta uma crise de credibilidade na corporação, após o afastamento de delegados que assinaram relatórios sobre o envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master.

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A crise começou com o afastamento dos delegados que assinaram os relatórios. Daniel Cola e Wedson Cajé exerciam cargos de chefia na Coordenação Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro (CGRC).

Na segunda-feira, Andrei Rodrigues tentou minimizar a crise e afirmou que não há perda de autonomia da corporação nem um ‘racha interno’. Segundo ele, ‘vozes isoladas’ tentam minar a credibilidade da instituição.

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O afastamento dos delegados que prepararam relatórios sobre o envolvimento de ministros do STF com Vorcaro levou a Associação dos Delegados da PF a criticar a condução da instituição e a classificar a exoneração dos policiais como interferência política.