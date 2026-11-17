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A Microsoft lança nova família de IAs especializadas em programação e cibersegurança na conferência Ignite, intensificando a competição com OpenAI e Anthropic. Destaque para o MAI Code 2, que promete alto desempenho a custos reduzidos, e o MAI Cyber 2 Flash, focado em segurança digital. Entenda a estratégia por trás da inovação.

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A Microsoft anunciou nesta terça-feira, 17, uma nova família de modelos de inteligência artificial (IA) voltados principalmente à programação e à cibersegurança. A iniciativa foi apresentada durante a conferência Microsoft Ignite, em São Francisco, nos Estados Unidos, e amplia a estratégia da empresa para competir com concorrentes como OpenAI e Anthropic.

O principal lançamento para desenvolvedores é o MAI Code 2, modelo de programação que, segundo a Microsoft, alcança 98% do desempenho do GPT-6.1 Sol por cerca de 40% do preço. Em comparação com o Claude Opus 5.5, da Anthropic, a empresa afirma que o sistema atinge 96% da qualidade por apenas 5% do custo.

Para a área de segurança digital, a companhia apresentou o MAI Cyber 2 Flash, desenvolvido para identificar vulnerabilidades em softwares e auxiliar na resposta a ameaças. O modelo será integrado aos produtos de segurança da Microsoft e disponibilizado a clientes elegíveis a partir de dezembro. A empresa também anunciou novas ferramentas de geração de imagens e transcrição de áudio.

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Em entrevista à Reuters, Mustafa Suleyman, chefe da divisão de IA da Microsoft, afirmou que a estratégia de desenvolver modelos especializados permite reduzir custos sem abrir mão do desempenho. O executivo também destacou que a segurança e o controle das ações realizadas por sistemas de IA são prioridades, especialmente diante do aumento dos riscos associados ao uso de agentes autônomos.