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Em sua estreia, Grand Theft Auto VI quebrou recordes históricos no PlayStation, consagrando-se como o maior lançamento da história da Sony. Com 39 milhões de jogadores no PS5 e centenas de milhões de horas jogadas, o título da Rockstar já redefine os rumos da indústria dos games.

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O jogo Grand Theft Auto VI foi lançado oficialmente em 19 de outubro, e desde então acumulou uma série de recordes e movimentou por completo a internet e a sociedade. Parte de uma das franquias de jogos mais conhecidas do mundo (e um dos games mais aguardados da história), a fama de GTA não é à toa. Após a primeira semana de festa, a Sony — empresa responsável pela Playstation — publicou na última terça-feira, 24, uma mensagem aos fãs em agradecimento pelo sucesso estrondoso do lançamento.

O diretor de comunicação e conteúdo da Sony, Tim Turi, agradeceu aos jogadores pelo entusiasmo com o jogo, e afirmou que “a empolgação e a paixão da comunidade tornaram este um momento verdadeiramente especial para todos nós”. O diretor também parabenizou o trabalho da Rockstar Games, estúdio responsável pelo desenvolvimento do jogo.

Recordes

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De acordo com informações divulgadas pela Sony, GTA VI já atingiu diversos recordes durante sua curta trajetória após o lançamento. Segundo a empresa, Grand Theft Auto VI se tornou o maior lançamento de um jogo na história do Playstation ao longo de três décadas e cinco gerações de consoles. 39 milhões de jogadores já exploraram Leonida através dos personagens Lucia e Jason no Playstation 5.

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Junto do agradecimento, a empresa também ressaltou outros recordes que o jogo alcançou. De acordo com dados internos, GTA VI chegou ao maior número de jogadores simultâneos em um jogo de Playstation, superando recordes de todos os outros tipos de títulos (como multiplayer, singleplayer e gratuitos). Os jogadores que exploraram o game alcançaram ainda 683 milhões de horas de gameplay durante os primeiros dias do jogo, com uma média de 17,4 horas por pessoa.

Segundo a Sony, a comunidade de usuários de Playstation também cresceu com o lançamento. Informações reveladas por eles mostram que a chegada de GTA VI gerou o maior número de consoles PS5 conectados em um único dia fora dos feriados e finais de ano. A empresa afirma que GTA VI foi o primeiro jogo jogado em 70% de todos os novos consoles PS5.