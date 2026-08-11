A medida drástica do Spotify contra artistas musicais criados por IA

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O Spotify lançou a “AI Persona”, uma nova etiqueta para identificar artistas gerados por inteligência artificial na plataforma. A medida visa aumentar a transparência para os usuários, que têm demonstrado desagrado com perfis enganosos. O conteúdo de AI Personas não será recomendado, exceto se o usuário seguir o perfil.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

É possível que ao buscar uma música no Spotify, algum usuário já tenha dado de cara com um artista que, de início, parecia real, mas logo ficou claro que era na verdade um personagem gerado por inteligência artificial (IA). Como forma de mitigar isso, o Spotify anunciou nesta terça-feira, 11, uma nova etiqueta para as contas da plataforma que forem geradas por IA, e que ficará visível para todos: a “AI Persona”.

Essa não é a primeira medida que o streaming de música lança para priorizar as ferramentas no campo de “Identidade e Confiança do Artista”. Só em 2026, já foram lançados o SongDNA, que exibe dados mais específicos sobre o backstage</ span> da criação de uma faixa, os AI Credits, que marcam quando uma parte de uma música ou uma faixa inteira foram gerados por IA, e o Verificado pelo Spotify, selo para as contas de artistas humanos que serve como “prova” de que aquela é uma pessoa real.

Agora, a “AI Persona” vai deixar claro para todos os usuários quando um artista é, na verdade, um personagem gerado por inteligência artificial. De acordo com a plataforma, os ouvintes têm “deixado claro” que não gostam de serem enganados com perfis que parecem reais, mas são gerados por IA. Por isso, a plataforma passa a implementar a nova “etiqueta” para os artistas.

Além disso, o Spotify vai além: não só deixará claro que um artista é gerado por IA, como também não vai permitir que esse tipo de perfil e seu conteúdo seja recomendado para qualquer usuário da plataforma. A única exceção será quando o próprio usuário seguir perfis marcados como uma AI Persona.

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Como vai funcionar

A partir desta segunda-feira, a plataforma vai permitir, de forma inicial, que os artistas avisem caso seus perfis representam uma pessoa gerada por IA. O Spotify deixou claro que essa é uma medida inicial, e que espera que “os artistas sejam transparentes, por isso estamos dando a oportunidade deles falarem”. Além disso, o streaming também revisará os perfis.

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De acordo com comunicado, a plataforma vai revisar os perfis e analisar as informações apresentadas em suas contas, como nome e imagem, para avaliar se são imagens realistas geradas por IA. A empresa declarou que começará as análises a partir dos artistas que já tem uma audiência formada, para que as etiquetas cubram os “indivíduos” que já são ouvidos por outros usuários.

A partir de setembro, a etiqueta poderá ser vista nos perfis, na pesquisa e até nas músicas do artista marcado. Ao tocar no símbolo, os usuários da plataforma poderão descobrir se o perfil admitiu que é gerado por IA, ou se o Spotify teve que fazer uma análise própria. Os artistas serão notificados, e poderão admitir o fato ou contestar a decisão do streaming de música. Nos meses seguintes, a função de denunciar que um perfil é gerado por IA também será disponibilizada.