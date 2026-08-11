Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Tecnologia

A medida drástica do Spotify contra artistas musicais criados por IA

Plataforma anuncia etiqueta que marca artistas gerados por inteligência artificial

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 15h36 | Atualizado em 11 ago 2026, 15h57
Dois celulares exibem telas do Spotify com informações sobre artistas. O da esquerda mostra um aviso AI Persona, indicando que o artista declarou ser gerado por IA. O da direita exibe Likely AI Persona, sugerindo que o Spotify identificou o artista como provavelmente gerado por IA, com base em sua análise
Amostras de como o símbolo irá funcionar na plataforma (Spotify/Divulgação)
Continua após publicidade
A medida drástica do Spotify contra artistas musicais criados por IA Priorizar nos meus resultados Google

É possível que ao buscar uma música no Spotify, algum usuário já tenha dado de cara com um artista que, de início, parecia real, mas logo ficou claro que era na verdade um personagem gerado por inteligência artificial (IA). Como forma de mitigar isso, o Spotify anunciou nesta terça-feira, 11, uma nova etiqueta para as contas da plataforma que forem geradas por IA, e que ficará visível para todos: a “AI Persona”. 

Essa não é a primeira medida que o streaming de música lança para priorizar as ferramentas no campo de “Identidade e Confiança do Artista”. Só em 2026, já foram lançados o SongDNA, que exibe dados mais específicos sobre o backstage</ span> da criação de uma faixa, os AI Credits, que marcam quando uma parte de uma música ou uma faixa inteira foram gerados por IA, e o Verificado pelo Spotify, selo para as contas de artistas humanos que serve como “prova” de que aquela é uma pessoa real. 

Agora, a “AI Persona” vai deixar claro para todos os usuários quando um artista é, na verdade, um personagem gerado por inteligência artificial. De acordo com a plataforma, os ouvintes têm “deixado claro” que não gostam de serem enganados com perfis que parecem reais, mas são gerados por IA. Por isso, a plataforma passa a implementar a nova “etiqueta” para os artistas. 

Siga

Além disso, o Spotify vai além: não só deixará claro que um artista é gerado por IA, como também não vai permitir que esse tipo de perfil e seu conteúdo seja recomendado para qualquer usuário da plataforma. A única exceção será quando o próprio usuário seguir perfis marcados como uma AI Persona. 

Continua após a publicidade

Como vai funcionar

A partir desta segunda-feira, a plataforma vai permitir, de forma inicial, que os artistas avisem caso seus perfis representam uma pessoa gerada por IA. O Spotify deixou claro que essa é uma medida inicial, e que espera que “os artistas sejam transparentes, por isso estamos dando a oportunidade deles falarem”. Além disso, o streaming também revisará os perfis. 

Continua após a publicidade

De acordo com comunicado, a plataforma vai revisar os perfis e analisar as informações apresentadas em suas contas, como nome e imagem, para avaliar se são imagens realistas geradas por IA. A empresa declarou que começará as análises a partir dos artistas que já tem uma audiência formada, para que as etiquetas cubram os “indivíduos” que já são ouvidos por outros usuários. 

A partir de setembro, a etiqueta poderá ser vista nos perfis, na pesquisa e até nas músicas do artista marcado. Ao tocar no símbolo, os usuários da plataforma poderão descobrir se o perfil admitiu que é gerado por IA, ou se o Spotify teve que fazer uma análise própria. Os artistas serão notificados, e poderão admitir o fato ou contestar a decisão do streaming de música. Nos meses seguintes, a função de denunciar que um perfil é gerado por IA também será disponibilizada. 

Publicidade
TAGS:
Inteligencia Artificial
Spotify
Streaming
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).