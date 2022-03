A Kombi ficou elétrica: Volkswagen apresenta o ID. Buzz

Após anos de suspense, a Volkswagen apresentou o ID.Buzz, a moderna versão elétrica da icônica perua Kombi. Em um evento em Hamburgo, na Alemanha, a montadora apresentou a perua pela primeira vez sem camuflagem. Serão duas versões, uma de carga e outra de passageiros, que passam a integrar a linha ID, que usa uma única plataforma modular para diversos modelos, incluindo tecnologias como assistente pessoal, voltante e painel de instrumentos.

Além de pequenas referências ao antigo modelo da Kombi espalhadas pelo veículo, o ID Buzz também tem apenas tração traseira e motor no eixo traseiro. O sistema elétrico prevê uma autonomia de até 600 km, e sua capacidade de carga é de 600 kg na traseira, além de outros 100 km no teto. O padrão bicolor de pintura também é herança direta da perua original.

As imagens do interior mostram ainda como o modelo ficou luxuoso. A versão para passageiros, com duas fileiras de assento, tem um acabamento futurista, além do painel de instrumentos digital e opção de portas nas duas laterais. O modelo cargueiro tem apenas dois assentos na frente e um amplo espaço para o transporte de objetos.

Essa não é exatamente a versão final do modelo, que começará a ser vendido apenas no segundo semestre de 2022 na Europa. Em 2023, chega ao mercado norte-americano. Ainda não há informações sobre a chegada ao Brasil.

Confira outras imagens do interior.