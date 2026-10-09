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A investigação mexicana que desmantelou rede de extorsão que clonava vozes de autoridades com IA

Família inteira de ex-funcionário da Secretaria de Finanças de Michoacán participava do esquema de extorsão

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 18h41
Mão de uma pessoa digitando em um teclado de notebook, com a tela exibindo imagens coloridas e reflexos de luz azul e laranja no ambiente escuro
 (Yuliya Taba/Getty Images)
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A investigação mexicana que desmantelou rede de extorsão que clonava vozes de autoridades com IA Priorize VEJA no Google

O México noticiou na última quinta-feira, 9, a prisão de um ex-funcionário do governo por praticar extorsão ao clonar, com o uso de inteligência artificial (IA), as vozes de magistrados, governadores e membros da equipe da presidência da Suprema Corte. A Secretaria de Segurança anunciou na quinta-feira a operação que resultou na prisão de um ex-secretário das Finanças do estado de Michoacán, juntamente com sua esposa, filhos e um segurança — todos supostamente envolvidos nessa rede.

A lei proíbe a divulgação dos nomes completos dos acusados. A imprensa o identificou como Luis Miranda Contreras, que atuou como secretário e tesoureiro entre 2012 e 2013 e já havia sido condenado anteriormente por peculato. As autoridades informaram que Contreras e sua família se passavam por “ministros da Suprema Corte, governadores, prefeitos, assim como servidores públicos da Presidência da República” e que, desde 2021, obtiveram “quantias vultosas ao contatar diretamente suas vítimas, assumindo identidades falsas e recorrendo inclusive a ameaças e extorsão”.

“Para tornar o golpe mais convincente, utilizavam IA para imitar a voz das figuras políticas ou econômicas cujas identidades assumiam”, apontou o comunicado. Entre as vítimas, havia políticos, funcionários públicos e empresários.

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Como funcionava

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A operação consistia em duas etapas: um contato inicial feito por alguém que se passava por secretário de um alto funcionário para solicitar um número pessoal e anunciar uma ligação do chefe, que ocorria logo em seguida. Nessa ligação, o suposto alto cargo solicitava — alegando “instruções superiores” — pagamentos, cargos no governo ou a concessão de contratos a sócios.

Os golpes envolvendo a imitação de voz dispararam com o desenvolvimento da IA. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram registrados prejuízos superiores a 890 milhões de dólares (R$ 4,43 bilhões) em fraudes viabilizadas por essa tecnologia.

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(com AFP)

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