A Inteligência Artificial chega ao forno e fogão

A primeira edição do Salão Abrasel, feira destinada a negócios com grandes marcas, inteligência artificial, debates e soluções de eficiência para o setor de alimentação fora do lar, acontecerá entre os dias 15 e 16 de setembro no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Ibirapuera, em São Paulo. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e apresentado por Ambev, Keeta e Stone. A expectativa da organização é reunir mais de 12 mil pessoas — entre proprietários de bares e restaurantes, executivos, gestores, fornecedores, investidores, especialistas e profissionais de toda a cadeia produtiva.

A dimensão do Salão Abrasel reflete a relevância econômica da alimentação fora do lar no Brasil. O setor tem mais de 1,5 milhão de estabelecimentos distribuídos por todos os 5.570 municípios do país. Segundo dados oficiais do Governo Federal em agosto de 2024 já eram 1.379.420 CNPJs ativos no segmento, dos quais 65% correspondem a Microempreendedores Individuais (MEI), 33% empresas no Simples Nacional (microempresas e empresas de pequeno porte) e 2% consideradas de médio e grande porte. Em termos de faturamento, a atividade movimentou R$ 416 bilhões anuais (com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF/IBGE e Contas Nacionais), fechando o ano de 2025 com faturamento de R$ 495 bilhões (ante R$ 455 bilhões em 2024). A projeção da Abrasel é que o setor alcance R$ 540 bilhões em faturamento ao final de 2026.

Além do impacto financeiro, o segmento representa uma das principais bases de empregabilidade do país. O setor emprega cerca de cinco milhões de trabalhadores (entre formais e informais, segundo a PNAD Contínua/IBGE), o que equivale a 7,9% do total de empregos ocupados do Brasil, gerando uma massa salarial anual de R$ 107 bilhões (5,3% da massa salarial nacional). A força de trabalho é caracterizada pela diversidade: a idade média é de 34 anos, com 11 anos de escolaridade média; 49% dos trabalhadores são mulheres e 63% são negros (pretos ou pardos). Segundo a POF/IBGE, 32,8% (um terço) de todas as despesas das famílias brasileiras com alimentação são destinadas a refeições consumidas fora do domicílio.

Para além da fundamental engrenagem econômica, o Salão Abrasel ilumina algumas fascinantes novidades tecnológicas, selecionadas por VEJA. A saber:

Forno combinado com IA embarcada

Continua após a publicidade

Um leitor óptico reconhece o alimento colocado no forno e aciona automaticamente a receita programada.

Continua após a publicidade

Gestão de estoque com IA

O sistema registra a movimentação dos insumos e mostra o CMV (custo da mercadoria vendida) em tempo real. O dono acompanha a margem sem esperar o fechamento do mês.

Continua após a publicidade

Mantenedor de temperatura aquecido

Apelidada de “geladeira quente”, a máquina conserva alimentos em temperatura de serviço por até 72 horas sem perda de sabor e propriedades

Continua após a publicidade

Armário inteligente para pedidos

É integrado ao sistema de vendas e à emissão de NF-e e distribui os pedidos prontos para retirada.

Continua após a publicidade

Capacete para entregadores

Indica ao entregador o caminho em tempo real. Também monitora paradas bruscas, que podem significar acidentes.

Outras informações: https://www.salaoabrasel.com.br