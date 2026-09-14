Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Tecnologia

A Inteligência Artificial chega ao forno e fogão

A primeira edição do Salão Abrasel, destinado aos negócios de alimentação fora de casa, apresenta interessantes novidades tecnológicas para bares e restaurantes

Por da redação 14 set 2026, 15h11
Cozinha industrial moderna com bancadas de aço inoxidável, equipamentos profissionais e telas digitais exibindo pedidos e gráficos de dados. Há um refrigerador com potes de ingredientes, uma tigela de folhas verdes e tomates cereja, além de condimentos em frascos brancos e pretos. O ambiente é iluminado por luzes embutidas e pendentes pretos
A cozinha do futuro (e do presente) em imagem criada por IA: rapidez e eficiência (Divuilgaçao Abrasel/Divulgação)
Continua após publicidade
A Inteligência Artificial chega ao forno e fogão Priorizar nos meus resultados Google

A primeira edição do Salão Abrasel, feira destinada a negócios com grandes marcas, inteligência artificial, debates e soluções de eficiência para o setor de alimentação fora do lar, acontecerá entre os dias 15 e 16 de setembro no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Ibirapuera, em São Paulo. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e apresentado por Ambev, Keeta e Stone. A expectativa da organização é reunir mais de 12 mil pessoas — entre proprietários de bares e restaurantes, executivos, gestores, fornecedores, investidores, especialistas e profissionais de toda a cadeia produtiva.

A dimensão do Salão Abrasel reflete a relevância econômica da alimentação fora do lar no Brasil. O setor tem mais de 1,5 milhão de estabelecimentos distribuídos por todos os 5.570 municípios do país. Segundo dados oficiais do Governo Federal em agosto de 2024 já eram 1.379.420 CNPJs ativos no segmento, dos quais 65% correspondem a Microempreendedores Individuais (MEI), 33% empresas no Simples Nacional (microempresas e empresas de pequeno porte) e 2% consideradas de médio e grande porte. Em termos de faturamento, a atividade movimentou R$ 416 bilhões anuais (com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF/IBGE e Contas Nacionais), fechando o ano de 2025 com faturamento de R$ 495 bilhões (ante R$ 455 bilhões em 2024). A projeção da Abrasel é que o setor alcance R$ 540 bilhões em faturamento ao final de 2026.

Além do impacto financeiro, o segmento representa uma das principais bases de empregabilidade do país. O setor emprega cerca de cinco milhões de trabalhadores (entre formais e informais, segundo a PNAD Contínua/IBGE), o que equivale a 7,9% do total de empregos ocupados do Brasil, gerando uma massa salarial anual de R$ 107 bilhões (5,3% da massa salarial nacional). A força de trabalho é caracterizada pela diversidade: a idade média é de 34 anos, com 11 anos de escolaridade média; 49% dos trabalhadores são mulheres e 63% são negros (pretos ou pardos). Segundo a POF/IBGE, 32,8% (um terço) de todas as despesas das famílias brasileiras com alimentação são destinadas a refeições consumidas fora do domicílio.

Para além da fundamental engrenagem econômica, o Salão Abrasel ilumina algumas fascinantes novidades tecnológicas, selecionadas por VEJA. A saber:

Siga

 

Forno combinado com IA embarcada

Continua após a publicidade

Um leitor óptico reconhece o alimento colocado no forno e aciona automaticamente a receita programada.

Chef de barba rala, em uniforme cinza, finaliza prato com garfo, concentrado. Ao fundo, forno industrial UNOX CHEFTOP X com tela digital, em cozinha profissional. Há pratos gourmet montados na mesa.
Forno com recurso de identificação da receita: rapidez e facilidade na criação de pratos (Divulgação / Unox/Divulgação)
Continua após a publicidade

 

Gestão de estoque com IA

O sistema registra a movimentação dos insumos e mostra o CMV (custo da mercadoria vendida) em tempo real. O dono acompanha a margem sem esperar o fechamento do mês.

Continua após a publicidade

 

Mantenedor de temperatura aquecido

Apelidada de “geladeira quente”, a máquina conserva alimentos em temperatura de serviço por até 72 horas sem perda de sabor e propriedades

Continua após a publicidade

 

Armário inteligente para pedidos

É integrado ao sistema de vendas e à emissão de NF-e e distribui os pedidos prontos para retirada.

Continua após a publicidade

 

Capacete para entregadores

Indica ao entregador o caminho em tempo real. Também monitora paradas bruscas, que podem significar acidentes.

 

Outras informações: https://www.salaoabrasel.com.br

 

Publicidade
TAGS:
comida
gastronomia
Inteligencia Artificial
restaurantes
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).