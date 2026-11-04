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Tecnologia

A imposição da Justiça contra a Meta sobre o uso de conteúdo jornalístico para treinar IA

Ação foi movida por organizações diversas da imprensa e da publicação de revistas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 17h26
Logotipo branco da Meta, com o símbolo do infinito e a palavra Meta, em uma superfície azul-marinho brilhante. Abaixo, há um botão oval escuro e uma barra vertical, ambos em relevo
 (Minh Connors/Bloomberg/Getty Images)
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A imposição da Justiça contra a Meta sobre o uso de conteúdo jornalístico para treinar IA Priorize VEJA no Google

O juiz Guilherme Madeira Dezem, da 44ª Vara Cível de São Paulo, proibiu na última terça-feira, 3, a Meta de usar conteúdo de veículos afiliados a três associações de imprensa para treinar sua inteligência artificial, segundo uma decisão à qual a AFP teve acesso.

A determinação, de caráter provisório, atende a uma ação movida pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner), que denunciaram que a Meta exigia a cessão gratuita de conteúdo para que pudessem continuar usando suas redes.

O juiz fixou uma multa diária de 1 milhão de reais em caso de descumprimento da decisão. “Impor aos veículos de comunicação a entrega gratuita e universal de seu patrimônio autoral como pedágio para permanecerem conectados aos canais em que o público contemporâneo consome notícias constitui manifesto abuso do direito”, diz o texto.

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O juiz suspendeu a parte dos novos termos e proibiu a Meta de punir os veículos que os rejeitarem. A medida permanece em vigor até o julgamento definitivo da ação. A Meta terá cinco dias, a contar da notificação, para apresentar sua defesa. A empresa não respondeu ao contato feito pela AFP.

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“A decisão representa uma vitória inicial das três associações na defesa da propriedade intelectual e da sustentabilidade do jornalismo profissional, essenciais para garantir o acesso da sociedade à informação de qualidade”, afirmou a ANJ.

“A liminar é um sinal muito positivo de que há limites no abuso de poder econômico”, disse o presidente-executivo da ANJ, Marcelo Rech. Segundo as associações, essa é a primeira decisão judicial conhecida no mundo concedida a uma coalizão de associações de veículos de comunicação contra as novas regras da Meta.

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A Meta teve outros conflitos recentes com a Justiça brasileira. Na véspera do segundo turno presidencial de 25 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ordenou que a empresa aplicasse as mesmas regras às candidaturas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Flávio Bolsonaro, após a campanha de Lula acusar o grupo de “interferência” em favor de seu adversário.

A campanha do presidente denunciou a Meta por “manipulação algorítmica”. A empresa negou ter tomado partido, mas admitiu “incidentes” técnicos. Depois de vencer as eleições, Lula afirmou que deseja regular as redes sociais no Brasil.

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(com AFP)

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