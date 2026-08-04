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‘IA lançou tábua de salvação para as economias em desenvolvimento’, diz economista-chefe do Banco Mundial

Relatório sobre desenvolvimento mundial sugere que a IA seja um grande impulso para os países emergentes

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 18h39 | Atualizado em 4 ago 2026, 19h24
Homem de pele morena, barba e cabelo grisalhos, óculos, vestindo um terno preto com gola mandarim e camisa vermelha, olhando para cima com expressão séria. O fundo é azul escuro com pontos de luz e uma faixa vertical marrom à esquerda
Indermitt Gill é o economista-chefe do Banco Mundial e vice-presidente sênior de Economia do Desenvolvimento do Grupo Banco Mundial (Hollie Adams/Bloomberg/Getty Images)
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O Banco Mundial divulgou nesta terça-feira, 3, os primeiros resultados do seu Relatório Anual sobre Desenvolvimento Mundial de 2026. A instituição orientou que governos de países em desenvolvimento adotem ferramentas de inteligência artificial (IA) para “melhorar sua governança”, sob o risco de ficarem para trás caso não o façam. Seu economista-chefe, Indermit Gill, disse ainda que a IA lançou uma “tábua de salvação” para essas economias. 

“Não precisam de grandes modelos nem de grandes centros de dados para colher seus benefícios”, acrescentou Gill ao defender a adaptação de ferramentas de IA de menor custo às condições locais para obter resultados nos setores de saúde, educação, justiça e agricultura.

Os modelos avançados de IA, em grande medida desenvolvidos nos Estados Unidos e na China, oferecem a capacidade de analisar dados e automatizar tarefas de forma rápida. Contudo, exigem enormes centros de dados que consomem muita eletricidade e água, consequentemente aprofundando a mudança climática.

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“As economias em desenvolvimento encontram-se hoje em meio ao seu desempenho de crescimento médio mais fraco em três décadas”, afirmou o Banco Mundial em comunicado que acompanha o relatório. O documento orienta os países a utilizarem a IA para “ajudar a ampliar serviços médicos, jurídicos, educacionais e agrícolas que, de outra forma, seriam caros, para bilhões de pessoas desassistidas, alcançando em uma década o que, de outra forma, poderia levar um século”.

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“A janela para fazer isso da maneira certa é estreita”, afirmou Gaurav Nayyar, diretor do relatório. O documento apresenta ainda exemplos de aplicações de IA na governança, como o aumento do número de testes de detecção de diabetes em Bangladesh, ou a redução de custos para agricultores na Índia graças a previsões meteorológicas avançadas.

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Apesar disso, o Banco Mundial também alerta que “a IA poderia ampliar as lacunas entre países, aumentar a desigualdade dentro deles, concentrar o poder de mercado, enfraquecer a confiança nas instituições públicas e criar novos riscos para a segurança, os direitos e a coesão social”. Ele ressalta que as ferramentas desta tecnologia poderiam bloquear a mobilidade econômica ao eliminar empregos de classe média a longo prazo.

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O relatório da organização foi redigido com a ajuda de diversas ferramentas de IA, como OpenAI, DeepSeek, Google e Anthropic, segundo um comunicado de transparência.

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