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Tecnologia

A empresa que decidiu dar folga para os funcionários jogarem GTA

Novo título da Rockstar, com lançamento no dia 19, inspira empresa do setor a criar benefício inusitado para 7 mil pessoas

Por Gabriela Caputo 12 nov 2026, 10h37
Montagem de cenas do jogo Grand Theft Auto VI: um helicóptero, um casal, um barco com flamingo, um homem com arma, uma mulher de biquíni, um carro esportivo, um jacaré, um homem com óculos escuros e um motociclista empinando a moto com uma viatura ao fundo
GTA VI: nova capa traz a clássica estrutura de colagem em quadrinhos dividida em painéis  (Rockstar/Divulgação)
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A empresa que decidiu dar folga para os funcionários jogarem GTA Priorize VEJA no Google

Os entusiastas de videogames aguardam ansiosamente pelo Grand Theft Auto VI, ou GTA 6, um dos lançamentos mais aguardados do ano. Entrando no clima, a Logitech, fabricante de acessórios eletrônicos e equipamentos para jogos, anunciou um benefício que dará a cerca de 7 mil colaboradores ao redor do mundo um dia remunerado de folga para jogar videogame. A iniciativa, batizada de Logi Game Day, já está em vigor e chega às vésperas da estreia do novo título da Rockstar Games, marcada para 19 de novembro.

A folga, porém, não precisa ser aproveitada na data de estreia do jogo. Cada funcionário poderá escolher quando tirar o dia, até novembro de 2027, e qual título deseja jogar. A regra vale para toda a equipe global, incluindo estagiários. GTA 6, portanto, é uma das opções, mas não a única: a empresa também mencionou franquias como Call of Duty e Forza. A empresa também pretende celebrar a iniciativa no próprio dia 19 de novembro, com uma transmissão ao vivo de sua divisão de games, a Logitech G, diretamente da sede americana, em San José, na Califórnia. 

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Em entrevista à revista americana Fortune, a presidente-executiva da Logitech, Hanneke Faber, defendeu que é hora de abandonar a ideia de que videogames representam perda de tempo. Segundo ela, a experiência de jogar pode contribuir para o desempenho profissional. A diretora de Recursos Humanos da companhia, Elaine Laird, acrescentou que momentos dedicados ao lazer ajudam os funcionários a retornar ao trabalho com mais foco, energia e disposição para resolver problemas.

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Tudo o que se sabe sobre o lançamento de GTA 6

Já disponível para pré-carregamento desde terça-feira, 10, o GTA 6 chega em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. A Rockstar confirmou que o arquivo digital poderá ocupar até 212 GB, dependendo do dispositivo – o perfil PlayStation Game Size, conhecido por monitorar dados da PlayStation Store, já havia antecipado que o título precisaria de pelo menos 210 GB no PS5. 

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A trama se passa no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e tem como cenário principal a Vice City. Os protagonistas são Jason Duval e Lucia Caminos, um casal que se envolve em uma conspiração criminosa depois que um plano aparentemente simples dá errado. A dupla precisará confiar um no outro para sobreviver. Saiba mais sobre o jogo mais aguardado do ano.

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